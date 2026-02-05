«Улыбчивый и очень добрый парень»: как 6-летний Никита из Калининграда сражается за право ходить и говорить (фото)

ВКонтакте

Шестилетний Никита из Калининграда с самого рождения живёт с диагнозом, который требует от мальчика недюжинного терпения и упорства. Мама мальчика рассказала «Клопс», почему для сына жизненно важно не прерывать реабилитацию.

Семья сибиряков с тремя детьми перебралась в Калининград полгода назад. Дочери Виктории девять, младшему, Ивану, три. Никита родился ровно посерединке, и именно он стал причиной переезда: суровый климат и снежные зимы делали жизнь ребёнка на коляске изолированной и тяжёлой.

35-летняя Александра по образованию психолог, прошла повышение квалификации как клинический и нейропсихолог, но сейчас не работает — всё время уходит на детей и реабилитацию сына. Муж занимается ремонтом компьютерной техники.

Во время родов Никита перенёс гипоксию, появившись на свет отёкшим и охрипшим. Реанимация не понадобилась, но уже в первые недели дома родители заметили, что сын плохо ест, заглатывает много воздуха, мало спит и плохо набирает вес.

Тревожные симптомы проявлялись постепенно. Никита не держал голову, лёжа на животе, появился нистагм — дрожание глазных яблок, из-за чего долгое время было непонятно, видит ли мальчик вообще. Несмотря на жалобы мамы, ни педиатр, ни патронажная медсестра сначала не увидели повода для серьёзного беспокойства. К двум месяцам ситуация не изменилась, и невролог направил ребёнка на стационарное обследование.

На МРТ обнаружили гипоксические изменения и кисту в левой височной области. Со временем диагноз уточнили: у Никиты детский церебральный паралич атаксической формы. У ребёнка сниженный мышечный тонус, нарушения координации и равновесия.

Позже к основному диагнозу добавилась эпилепсия. Первый приступ случился после курса электростимуляции на фоне высокой температуры. Сейчас малыш принимает противоэпилептические препараты, но опасность сохраняется.

Реабилитация началась, когда Никите было четыре месяца, и с тех пор практически не прекращалась. Семья проходила лечение и по ОМС, и за свой счёт. Сейчас у мальчика жёсткое расписание: несколько раз в неделю — занятия у специалистов плюс курсы интенсивной реабилитации несколько раз в год. По словам мамы, именно постоянство даёт результат, даже если прогресс кажется медленным.