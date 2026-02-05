«Улыбчивый и очень добрый парень»: как 6-летний Никита из Калининграда сражается за право ходить и говорить (фото)

Шестилетний Никита из Калининграда с самого рождения живёт с диагнозом, который требует от мальчика недюжинного терпения и упорства. Мама мальчика рассказала «Клопс», почему для сына жизненно важно не прерывать реабилитацию.
Семья сибиряков с тремя детьми перебралась в Калининград полгода назад. Дочери Виктории девять, младшему, Ивану, три. Никита родился ровно посерединке, и именно он стал причиной переезда: суровый климат и снежные зимы делали жизнь ребёнка на коляске изолированной и тяжёлой.
35-летняя Александра по образованию психолог, прошла повышение квалификации как клинический и нейропсихолог, но сейчас не работает — всё время уходит на детей и реабилитацию сына. Муж занимается ремонтом компьютерной техники.
Во время родов Никита перенёс гипоксию, появившись на свет отёкшим и охрипшим. Реанимация не понадобилась, но уже в первые недели дома родители заметили, что сын плохо ест, заглатывает много воздуха, мало спит и плохо набирает вес.
Тревожные симптомы проявлялись постепенно. Никита не держал голову, лёжа на животе, появился нистагм — дрожание глазных яблок, из-за чего долгое время было непонятно, видит ли мальчик вообще. Несмотря на жалобы мамы, ни педиатр, ни патронажная медсестра сначала не увидели повода для серьёзного беспокойства. К двум месяцам ситуация не изменилась, и невролог направил ребёнка на стационарное обследование.
На МРТ обнаружили гипоксические изменения и кисту в левой височной области. Со временем диагноз уточнили: у Никиты детский церебральный паралич атаксической формы. У ребёнка сниженный мышечный тонус, нарушения координации и равновесия.
Позже к основному диагнозу добавилась эпилепсия. Первый приступ случился после курса электростимуляции на фоне высокой температуры. Сейчас малыш принимает противоэпилептические препараты, но опасность сохраняется.
Реабилитация началась, когда Никите было четыре месяца, и с тех пор практически не прекращалась. Семья проходила лечение и по ОМС, и за свой счёт. Сейчас у мальчика жёсткое расписание: несколько раз в неделю — занятия у специалистов плюс курсы интенсивной реабилитации несколько раз в год. По словам мамы, именно постоянство даёт результат, даже если прогресс кажется медленным.
Никита — общительный и доброжелательный ребёнок. Он любит машинки и конструкторы, с удовольствием играет с братом и сестрой в прятки.
Мальчик ходит в коррекционный детский сад. Он может стоять несколько секунд без поддержки, ходит вдоль опоры или с небольшой помощью, старается говорить: иногда даже получаются короткие фразы.
«Улыбчивый парень, очень добрый. Даже если расстроится или вспылит, то быстро потом отходит», — с улыбкой рассказывает мама.
Больше всего Александра мечтает о том, чтобы риск эпилептических припадков сошёл на нет, а сын продолжал развиваться. Она верит, что Никита сможет стать более самостоятельным.
«Хотелось бы, конечно, чтобы он учился ходить, потому что шансы все есть. Нужно только время и заниматься, проходить лечение. Хочется большего прогресса в речи. Надежда на это есть тоже, главное, что у него понимание хорошее», — говорит собеседница «Клопс».
Александра не скрывает — бывает очень тяжело: «Тревог достаточно. Пытаюсь, конечно, отвлекаться и переключаться. В этом плане помогает моё увлечение психологией, я и сама обращалась к специалистам».
Сейчас Никите нужны регулярные занятия с логопедом, дефектологом и нейропсихологом в центре, где есть эти специалисты, которые выстраивают комплексную программу. Именно такой формат, по словам мамы, даёт наибольший эффект.
Стоимость таких услуг высокая, а заниматься необходимо несколько раз в неделю. Для семьи с тремя детьми такая финансовая нагрузка становится неподъёмной.
На сайте центра «Верю в чудо» открыт сбор средств на полугодовую реабилитацию для Никиты. Если вы тоже хотите помочь мальчику стать самостоятельным, то можете внести пожертвование.
