Красавица-волейболистка «Локомотива» Фабер получила травму плеча

Диагональная калининградского «Локомотива» Елизавета Фабер выбыла из состава команды из-за травмы плеча. Об этом «Клопс» сообщили в клубе, объяснив отсутствие спортсменки в заявках на матчи.

Читатели «Клопс» обратили внимание, что спортсменка не появляется ни в составе основной команды, ни на матчах «Локомотива-2», куда обычно отправляют волейболисток с небольшой игровой практикой.

«Сейчас я восстанавливаюсь. Несмотря на это, я остаюсь частью команды и буду поддерживать девчонок на каждом матче», — объяснила Елизавета.

Фабер пополнила основной состав «Локомотива» летом прошлого года, когда клуб перевёл перспективную диагональную из дубля. На тот момент волейболистке было 18 лет, и её включение в главную команду стало для болельщиков символом доверия к собственной молодёжи.

Спортсменка прошла путь через «Локомотив-СШОР по ИВС» и «Локомотив-2», где своими результатами доказала готовность к более высокому уровню. В основной команде ей предстояло конкурировать с опытными игроками за место на площадке.