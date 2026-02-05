Калининградские моряки пожаловались на размер пенсий за работу в Заполярье: в Госдуме готовят изменения

ВКонтакте

В России предложили изменить порядок оценки пенсионных прав моряков и работников рыбной промышленности, в том числе из Калининградской области. Об этом, ссылаясь на главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, пишет РИА Новости в четверг, 5 февраля.

Изменения касаются работников морского и речного флота, а также рыбной промышленности, которые трудились в полярных широтах. Сейчас, по словам депутата, несмотря на «северные» надбавки к зарплате, пенсии им назначают на общих основаниях.

«Ко мне обратились общественники из калининградской Ассоциации морских капитанов с вполне обоснованным вопросом: почему моряки из того же Калининграда работали в северных районах, получали соответствующую «северную» надбавку к зарплате, но пенсию им назначают на общих основаниях? А ведь работа на судне в широтах Арктической зоны, например, это действительно тяжёлый труд», — рассказал Нилов.

Проблема, по словам парламентария, касается не только калининградцев, но и жителей других морских регионах России. Решить её пытаются с помощью соответствующей законодательной инициативы.

«Ключевое звено нашего законопроекта — изменение подхода к оценке пенсионных прав соответствующих категорий. Для них предлагается применять повышенное отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в стране», — пояснили в Госдуме.