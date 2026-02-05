В Калининградской области установили семь станций водоподготовки, чтобы решить проблему «кваса» из-под крана — Беспрозванных

ВКонтакте

В Калининградской области в нескольких посёлках улучшили качество питьевой воды за счёт установки станций очистки. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе MAX в четверг, 5 февраля.

По словам главы региона, проблема низкого качества воды остаётся одной из самых острых для городов и посёлков области — жители часто жалуются «квас» из-под крана. Причина в изношенных коммунальных сетях: в регионе замены требуют около 2,5 тысячи км водопровода, большая часть которых была проложена ещё в советское время.

«Ищем разные решения. Так, поручил установить и запустить семь станций водоподготовки в посёлках Высокое, Петрово, Шоссейное и Яблоневка Гурьевского района. А ещё в Донском под Светлогорском, в Междуречье и Щеглы под Черняховском. Там живут более семи тысяч жителей, и качество воды в их домах стало заметно лучше», — отметил Беспрозванных.

Станции оснащены механическими фильтрами грубой очистки, системами обезжелезивания и обеззараживания. Работы планируют продолжать поэтапно. В этом году в области планируют установить ещё 16 станций водоподготовки — в Зеленоградском, Черняховском, Ладушкинском и Мамоновском районах. Губернатор также поручил своему заместителю Валерию Шерину разработать региональную программу «Чистая вода».