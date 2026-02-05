Снег, умеренный мороз и гололёд: прогноз погоды в Калининграде и области на 5 февраля

ВКонтакте

В четверг, 5 февраля, регион окажется в зоне размывающегося тёплого атмосферного фронта: ожидаются пасмурная погода, небольшой снег и умеренный мороз. Об этом пишут в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

Днём по региону будет пасмурно, временами возможен слабый или умеренный снег, особенно ближе к вечеру. Температура будет колебаться от −4 до −7 градусов. Из-за усиления ветра холод будет ощущаться сильнее, поэтому жителям области рекомендуют одеваться теплее.

Ветер преимущественно восточный: в Калининграде и по области — слабый или умеренный, 3–8 м/с, с порывами до 9–12 м/с. У побережья он усилится до 4–10 м/с, а местами до 11–13 м/с. На акватории заливов, а также на Куршской и Балтийской косе будут ощущаться 13–15 м/с. Возможна позёмка.

Во второй половине дня и вечером в Правдинском, Озёрском, Багратионовском, Гурьевском и Зеленоградском районах, а также в Калининграде не исключены слабые осадки в виде переохлаждённого дождя или мороси с последующим образованием гололёда.