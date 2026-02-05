Открыт приём заявок в арт-лабораторию «Время собирать время»

Мы приглашаем художников, работающих в любых медиумах, к участию в арт-лаборатории, посвящённой исследованию времени, памяти, архива и нелинейных нарративов.
Отобранные проекты будут представлены на выставке в Калининграде и получат продолжение в формате «АртГеймДжема» — экспериментальной среды, в которой на основе художественных работ, без утраты их концептуальной и художественной автономии, гейм-разработчиками будут созданы игровые и интерактивные интерпретации, расширяющие способы взаимодействия со зрителем.
Что вас ждёт:
- участие в онлайн-арт-лаборатории;
- консультации с куратором;
- гонорар на продакшен-работы 25 000 ₽;
- выставка в Калининграде (логистика работ за наш счёт);
- участие созданной работы в «АртГеймДжеме».
Дедлайн: 12 февраля 2026 г.
Подробнее: v.page/timelaboratory.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда креативных инициатив.