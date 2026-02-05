Открыт приём заявок в арт-лабораторию «Время собирать время»

ВКонтакте

Мы приглашаем художников, работающих в любых медиумах, к участию в арт-лаборатории, посвящённой исследованию времени, памяти, архива и нелинейных нарративов.

Отобранные проекты будут представлены на выставке в Калининграде и получат продолжение в формате «АртГеймДжема» — экспериментальной среды, в которой на основе художественных работ, без утраты их концептуальной и художественной автономии, гейм-разработчиками будут созданы игровые и интерактивные интерпретации, расширяющие способы взаимодействия со зрителем.

Что вас ждёт: