Открыт приём заявок в арт-лабораторию «Время собирать время»

Мы приглашаем художников, работающих в любых медиумах, к участию в арт-лаборатории, посвящённой исследованию времени, памяти, архива и нелинейных нарративов.

Отобранные проекты будут представлены на выставке в Калининграде и получат продолжение в формате «АртГеймДжема» — экспериментальной среды, в которой на основе художественных работ, без утраты их концептуальной и художественной автономии, гейм-разработчиками будут созданы игровые и интерактивные интерпретации, расширяющие способы взаимодействия со зрителем.

Что вас ждёт:

  1. участие в онлайн-арт-лаборатории;
  2. консультации с куратором;
  3. гонорар на продакшен-работы 25 000 ₽;
  4. выставка в Калининграде (логистика работ за наш счёт);
  5. участие созданной работы в «АртГеймДжеме».

Дедлайн: 12 февраля 2026 г.

Подробнее: v.page/timelaboratory.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда креативных инициатив.

