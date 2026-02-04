«Это неправильно, так быть не должно»: Беспрозванных высказался о калининградских домах с вечно ломающимися лифтами

ВКонтакте

В Калининградской области собираются ускорить обновление лифтов в жилых домах, где оборудование уже выработало срок службы или близко к этому. Об этом, комментируя проблему постоянно ломающихся подъёмников, губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в среду, 4 февраля.

Глава региона отметил, что власти регулярно получают жалобы от жильцов многоэтажек, в том числе от семей с маленькими детьми, которые с трудом поднимаются в квартиры из-за неработающих лифтов.

«Такие истории встречаются нередко. И так быть не должно. Ранее я поручал нашим профильным ведомствам разобраться в проблеме и сделать так, чтобы лифты обновляли вовремя», — заявил Беспрозванных.

В первую очередь внимание сосредоточат на домах, где срок эксплуатации лифтов уже истёк или закончится до 2030 года. Параллельно власти усиливают работу с управляющими компаниями — от них требуют своевременного техобслуживания, чтобы не доводить оборудование до аварийного состояния.

Тема лифтового хозяйства обсуждается и на федеральном уровне. В регионе прошло выездное заседание комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, где, по словам губернатора, речь шла о необходимости менять подходы к замене лифтов: «От пределов нагрузки на электромеханика до адекватной стоимости услуг».

Власти отмечают, что до 2030 года в Калининградской области планируют заменить 373 лифта в 148 многоквартирных домах.