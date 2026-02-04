Звёзды калининградского «Локомотива» блистают: Костюкевич — в сборной, Киси — топ-бомбардир

ВКонтакте

Игрок калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич включена в символическую сборную 20-го тура женской Суперлиги. Об этом сообщается на сайте турнира.

Яркая игра либеро помогла нашей команде всухую обыграть «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 и прервать серию из трёх поражений подряд.

Стабильность демонстрирует и лидер атак «Локомотива» Киси Насименто — она по-прежнему занимает первое место в списке лучших бомбардиров турнира. На её счету уже 382 очка. Ближайшая преследовательница, Валерия Турчина из «Минчанки», отстаёт на 56 мячей.

В рейтинге лучших блокирующих также лидирует представительница Калининграда — Дарья Киселёва. Она записала на свой счёт 93 результативных блока и на четыре очка опережает Юлию Бровкину из «Заречья».

А вот среди лучших подающих волейболисток из «Локомотива» пока нет. Лидирует здесь Ирина Капустина из московского «Динамо». По информации спортивных источников, именно её активно сватают в калининградскую команду на следующий сезон.