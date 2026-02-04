В Краснознаменске обустроят набережную Шешупе и начнут строить ФОК

ВКонтакте

В Краснознаменском районе готовятся к благоустройству и строительству нескольких крупных объектов. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Дмитрий Чубарев в прямом эфире во «ВКонтакте».

«Весной начинаем реализацию проекта — на набережной реки Шешупе благоустройство большой территории, — отметил он. — Стоимость — порядка 90 миллионов рублей. Документация проходит государственную экспертизу. После будет проведён конкурс по выбору подрядчика, и начинаем эту большую работу».

Дмитрий Чубарев добавил, что по итогам голосования жителей на улице Парковой будет выполнено благоустройство сквера.

«И по программе конкретных дел у нас большая работа, — сказал чиновник. — В этом году губернатор выделил нам более 40 миллионов рублей, прежде всего на решение проблем с водой в посёлках Узловом, Неманском и других, где в ближайшее время будут отремонтированы водопроводы. Всё будет решаться по системе приоритетности вместе с советом депутатов. Проектная документация уже готова, поэтому как только будут погодные условия, приступим к этим работам».

В районе продолжается проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса. Начало строительства запланировано в 2027 году.

«Также в проекте у нас находятся несколько котельных в посёлках. Проекты закончены, и в 2027 году начнём строить. Это основные работы. В планах, естественно, продолжение работ по освещению населённых пунктов. Будем этим заниматься, будем добиваться выделения дополнительных средств. Я считаю, что в транзитных посёлках региональные дороги обязательно нужно освещать», — заключил Дмитрий Чубарев.