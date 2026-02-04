В Калининграде нашли замёрзших декоративных голубей, которых чуть не заклевали вороны (видео)

В Калининграде нашли измученных декоративных голубей, с которыми любят фотографироваться туристы. Об этом «Клопс» сообщили в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».
Породистых птиц в поле у стадиона на Острове калининградцы заметили не сразу: белое оперение сливалось со снегом. Выделялись только кровавые раны — пернатых терзало вороньё и другие хищники. Пострадавших передали специалистам «Биосферы».
Всего было найден шесть птиц, одна погибла по пути в центр. Остальные находятся в тяжёлом состоянии.
«Хотим обратить внимание тех, кто с удовольствием фотографируется с голубями, чтобы они задумались, какой бизнес они поощряют», — написали сотрудники «Биосферы Балтики» в телеграм-канале организации.
У большинства породистых голубей нет маскировочной «скальной» окраски сизарей, поэтому они быстро привлекают внимание хищников: ястребов, ворон, кошек. Многие такие птицы летают хуже диких или не летают вообще, не способны вовремя заметить опасность. Чтобы они могли возвращаться домой, их нужно специально обучить.
В прошлом году в Рыбной деревне в Калининграде нашли четырёх ручных голубей, брошенных без присмотра и еды.