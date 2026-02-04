В Калининградской области за год не снизилось число погибших в ДТП

В Калининградской области за год не удалось сократить смертность на дорогах. Об этом говорится в отчёте региональной Госавтоинспекции, документ есть в распоряжении «Клопс».
Всего было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом — столько же, сколько и в 2024-м. В них погибло столько же, сколько и годом ранее: 75 человек. При этом общее число ДТП в области снизилось на 2,8%.
На региональных и межмуниципальных трассах аварийность сократилась на 5,3% — зафиксировано 322 происшествия. Количество погибших там выросло на 2,2% — до 47 человек.
Где ситуация ухудшилась
Рост числа ДТП, погибших и пострадавших зафиксирован в ряде муниципалитетов:
- Гвардейск: 26 ДТП (+8,3%), 4 погибших (+100%), 31 пострадавший (+19,2%);
- Правдинск: 19 ДТП (+5,6%), 4 погибших (+33%), 24 раненых (+26,3%);
- Краснознаменск: 9 ДТП (+80%), 2 погибших (+100%), 9 раненых (+28,6%);
- Балтийск: 19 ДТП (+11,8%), 2 погибших (+100%), 29 раненых (+45%).
- Гурьевск: 140 ДТП (+6,9%);
- Неман: 11 ДТП (+10%);
- Черняховск: 35 ДТП (+16,7%).
Пьяных за рулём меньше
За год произошло 73 ДТП с участием пьяных водителей или отказавшихся от медосвидетельствования. Это на 13% меньше, чем в 2024 году. В этих авариях погибли 15 человек (-25%) и пострадали 92 (-4,2%).
Камеры пока не срабатывают
В области работают 118 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Из них:
- 105 — стационарные (53 — в Калининграде);
- 8 — передвижные;
- 5 — мобильные (в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском, на подъезде к Храброво и в Калининграде).
На балансе Центра управления интеллектуальной транспортной системой региона числятся 127 стационарных и 10 передвижных комплексов.
По закону, новые камеры должны устанавливаться на участках, где происходили аварии с пострадавшими или погибшими. УМВД предлагает размещать их в местах концентрации ДТП, на пешеходных переходах и сложных перекрёстках.
Чуть более года назад Алексей Беспрозванных поручил разработать комплекс мер по снижению смертности на дорогах Калининградской области. Среди идей называлось увеличение количества камер, а также приведение в нормативное состояние дорог.