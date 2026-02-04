В Калининградской области за год не снизилось число погибших в ДТП

ВКонтакте

В Калининградской области за год не удалось сократить смертность на дорогах. Об этом говорится в отчёте региональной Госавтоинспекции, документ есть в распоряжении «Клопс».

Всего было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом — столько же, сколько и в 2024-м. В них погибло столько же, сколько и годом ранее: 75 человек. При этом общее число ДТП в области снизилось на 2,8%.

На региональных и межмуниципальных трассах аварийность сократилась на 5,3% — зафиксировано 322 происшествия. Количество погибших там выросло на 2,2% — до 47 человек.

Где ситуация ухудшилась

Рост числа ДТП, погибших и пострадавших зафиксирован в ряде муниципалитетов:

Гвардейск: 26 ДТП (+8,3%), 4 погибших (+100%), 31 пострадавший (+19,2%); Правдинск: 19 ДТП (+5,6%), 4 погибших (+33%), 24 раненых (+26,3%); Краснознаменск: 9 ДТП (+80%), 2 погибших (+100%), 9 раненых (+28,6%); Балтийск: 19 ДТП (+11,8%), 2 погибших (+100%), 29 раненых (+45%). Гурьевск: 140 ДТП (+6,9%); Неман: 11 ДТП (+10%); Черняховск: 35 ДТП (+16,7%).

Пьяных за рулём меньше

За год произошло 73 ДТП с участием пьяных водителей или отказавшихся от медосвидетельствования. Это на 13% меньше, чем в 2024 году. В этих авариях погибли 15 человек (-25%) и пострадали 92 (-4,2%).

Камеры пока не срабатывают

В области работают 118 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Из них:

105 — стационарные (53 — в Калининграде); 8 — передвижные; 5 — мобильные (в Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском, на подъезде к Храброво и в Калининграде).

На балансе Центра управления интеллектуальной транспортной системой региона числятся 127 стационарных и 10 передвижных комплексов.

По закону, новые камеры должны устанавливаться на участках, где происходили аварии с пострадавшими или погибшими. УМВД предлагает размещать их в местах концентрации ДТП, на пешеходных переходах и сложных перекрёстках.