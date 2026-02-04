Для калининградской молодёжи стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

ВКонтакте

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента18+ в тарифе РИИЛ для молодёжи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные.

Если обратиться к ассистенту по личной теме, ИИ будет задавать уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры и не понимает, как поступить, ассистент спросит, что именно истощает пользователя в текущей деятельности и что бы он хотел изменить. После короткого диалога бот выделит основную проблему, например отсутствие перспектив карьерного роста, и переспросит, верно ли он понял трудность. На третьем этапе ассистент даст практический совет по постепенному решению проблемы: в случае с работой предложит составить список интересных компаний и посмотреть пять подходящих вакансий в ближайшую неделю.

Ассистент не даёт медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые он не будет отвечать, а посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи.

«Мы делаем искусственный интеллект частью повседневных сервисов МТС в Калининградской области. ИИ‑ассистент появился в молодёжном тарифе, так как различные исследования доказывают, что индекс потребности в психологической поддержке у молодых людей в 1,6 раза выше, чем у представителей старшего поколения. В данном случае ИИ может помочь в решении повседневных задач и принятии решений. Это не психолог и не врач. Мы стремимся ответственно внедрять технологии, чтобы они приносили реальную пользу и повышали цифровое благополучие жителей региона», — отмечает директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.