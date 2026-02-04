Власти Калининграда нашли 20 млн рублей на парковку у Южного парка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в районе Южного парка построят парковку и благоустроят прилегающий сквер. Данные размещены на портале госзакупок.

На устройство многофункциональной стоянки направят 20 млн рублей. Она разместится на проспекте Калинина рядом с музеем «Фридландские ворота». На паркинге предусмотрено 127 машино-мест. Заявки от участников торгов ждут до 10 февраля.

Перед началом строительства парковки проведут археологические полевые работы. Территория находится в границах исторического района у одного из бывших фортов Кёнигсберга. Если будут обнаружены артефакты или иные следы прошлого, подрядчик обязан приостановить работы, уведомить региональные органы охраны культурного наследия и обеспечить сохранность находок.

Подрядчик должен принять меры по защите инженерных сетей и коммуникаций: подвесить их или прикрыть коробами на время раскопок. Работы планируется вести при плюсовой температуре и при отсутствии устойчивого снежного покрова.