Калининградец спас котов, замурованных в подвале девятиэтажки

Калининградец спас от голодной смерти бездомных котов, которые оказались в ловушке. Как всё произошло «Клопс» рассказал сам Сергей.

Утром 2 февраля он, как обычно, отправился покормить животных в соседний двор у девятиэтажного дома на Аллее Смелых, 72. Возвращаясь под вечер, он обнаружил, что окна подвала, где кошки прячутся от морозов, заколочены металлическими листами. Сергей взял дома стамеску и отогнул один из них. Внутри оказался кот, который сразу же выбежал на улицу. 

Сергей приоткрыл остальные окна: «Я обратил внимание, что всё было засверлено перфоратором. Я предполагаю, что это может быть ЖЭК. Будь это какой-то злодей, который решил всех котов уморить, то он бы на следующий день опять всё закрыл».

Как рассказал собеседник «Клопс», с другой стороны дома всё заколочено уже несколько лет. Там оставили только одно вентиляционное отверстие.

Котов кормят многие жители. Года три назад во двор выбросили кота и маленького котёнка, но взять их к себе Сергей не смог: у него уже было четверо своих.

«Как-то они выжили, и я хожу, кормлю их. А по пути как не покормить всех остальных?» — делится мужчина.

Так котики выглядели летом. Фото: Елена Васекина

Что говорит юрист

Как пояснил «Клопс» калининградский юрист Антон Самоха, если в подвале постоянно находятся кошки и им перекроют выход, это может рассматриваться как жестокое обращение с животными. В статье 245 Уголовного кодекса РФ это трактуется как создание условий, угрожающих их жизни и здоровью.

Кроме того, такие действия противоречат федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», который запрещает лишение их возможности покинуть опасное помещение. Даже если формально остаётся вентиляционное отверстие, будет оцениваться фактическая возможность животных свободно выйти из подвала. В подобных случаях специалист рекомендует обращаться в управляющую компанию, жилищную инспекцию или полицию для фиксации происходящего и правовой оценки действий ответственных лиц.

Юрист также отметил, что подвалы многоквартирных домов относятся к общему имуществу собственников. Любые работы в них должны проводиться с соблюдением Жилищного кодекса РФ и по решению управляющей организации или собственников. Самовольное заколачивание окон может быть признано неправомерным.

Калининградские зооволонтёры рассказали, чем помочь животным в непривычные для региона морозы. Эксперты призывают горожан проявить милосердие и пустить котов и собак погреться в подъезды или подвалы.

