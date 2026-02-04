Калининградец спас котов, замурованных в подвале девятиэтажки

ВКонтакте

Калининградец спас от голодной смерти бездомных котов, которые оказались в ловушке. Как всё произошло «Клопс» рассказал сам Сергей.

Утром 2 февраля он, как обычно, отправился покормить животных в соседний двор у девятиэтажного дома на Аллее Смелых, 72. Возвращаясь под вечер, он обнаружил, что окна подвала, где кошки прячутся от морозов, заколочены металлическими листами. Сергей взял дома стамеску и отогнул один из них. Внутри оказался кот, который сразу же выбежал на улицу.

Сергей приоткрыл остальные окна: «Я обратил внимание, что всё было засверлено перфоратором. Я предполагаю, что это может быть ЖЭК. Будь это какой-то злодей, который решил всех котов уморить, то он бы на следующий день опять всё закрыл».

Как рассказал собеседник «Клопс», с другой стороны дома всё заколочено уже несколько лет. Там оставили только одно вентиляционное отверстие.

Котов кормят многие жители. Года три назад во двор выбросили кота и маленького котёнка, но взять их к себе Сергей не смог: у него уже было четверо своих.

«Как-то они выжили, и я хожу, кормлю их. А по пути как не покормить всех остальных?» — делится мужчина.