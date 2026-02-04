В Калининграде голодная зарянка залетела в магазин, чтобы поужинать круассанами (видео)

В Калининграде зарянка залетела в магазин, чтобы перекусить свежей выпечкой. Об этом «Клопс» сообщила покупательница Галина, снявшая птичку на видео.
«Было это вечером 3 февраля. Разве это нормально? Как теперь есть такую продукцию?» — возмутилась калининградка.
По её словам, птица совсем не боялась людей и с аппетитом клевала миндальный круассан. Продолжалось это до тех пор, пока продавец не выгнал нахалку на улицу.
В магазине «Клопс» пояснили, что птичка могла залететь в помещение вместе с посетителями через автоматические двери.
«В связи с аномальными для региона холодами к нам заглянула зарянка. Серьёзного ущерба она не нанесла и действовала без злого умысла — исключительно из соображений выживания и хорошего вкуса», — пошутили в торговой точке.
Как добавили в магазине, после визита пернатой гостьи «была списана вся витрина в соответствии с санитарными правилами».
Несколько фактов о зарянке
- Птичка совершенно не боится людей. В отличие от большинства пернатых, она способна подлететь совсем близко и сидеть буквально в метре от человека, внимательно наблюдая за ним.
- Это символ Рождества в Англии. Изображение зарянки украшает открытки, упаковку подарков и украшений. Традиция уходит корнями в викторианскую эпоху. Почтальоны в красных мундирах, доставлявшие рождественские письма, получили прозвище robins (малиновки) — и вскоре сама птица с красной грудкой стала ассоциироваться с праздничной почтой.
- У зарянки воинственный характер. Несмотря на небольшой размер, всего 12-14 см, и трогательный вид, зарянка — настоящий боец! Эти птицы яростно защищают свои владения. Самцы могут вступать в ожесточённые схватки с соперниками, конфликты иногда заканчиваются серьёзными травмами или даже гибелью одного из участников.
