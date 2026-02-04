В Калининграде голодная зарянка залетела в магазин, чтобы поужинать круассанами (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде зарянка залетела в магазин, чтобы перекусить свежей выпечкой. Об этом «Клопс» сообщила покупательница Галина, снявшая птичку на видео.

«Было это вечером 3 февраля. Разве это нормально? Как теперь есть такую продукцию?» — возмутилась калининградка.

По её словам, птица совсем не боялась людей и с аппетитом клевала миндальный круассан. Продолжалось это до тех пор, пока продавец не выгнал нахалку на улицу.