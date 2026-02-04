На месте снесённой мечети в Южном парке появится сиреневый сквер с амфитеатром

В Южном парке появится сиреневый сквер с амфитеатром за 47,5 млн рублей. Речь идёт о небольшом холме по правую руку от входа в парк на Аллее Смелых, где много лет назад начинали строить мечеть. Информация размещена на сайте госзакупок.
На участке планируют сделать дорожки из клинкерного кирпича и гранитной лещадной плитки, установить скамейки, светильники и урны.
На территории установят навесы от солнца, арки и лайтбоксы с тематическими фотографиями и историческими документами, посадят декоративно-лиственные и хвойные растения. Завершить благоустройство нужно в течение 115 дней.
Вблизи нового сквера оборудуют парковку. В нулевые территорию в Южном парке в Калининграде передали религиозной организации мусульман под строительство мечети. Местные жители выступили против. Центральный городской суд приостановил работы в декабре 2013 года. Недостроенный остов здания разобрали, а в 2022 году поручили «Фридландским воротам» разработать концепцию благоустройства.