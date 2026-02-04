На месте снесённой мечети в Южном парке появится сиреневый сквер с амфитеатром

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Южном парке появится сиреневый сквер с амфитеатром за 47,5 млн рублей. Речь идёт о небольшом холме по правую руку от входа в парк на Аллее Смелых, где много лет назад начинали строить мечеть. Информация размещена на сайте госзакупок.

На участке планируют сделать дорожки из клинкерного кирпича и гранитной лещадной плитки, установить скамейки, светильники и урны.