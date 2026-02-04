Билеты в театр по выгодным ценам: промокод на скидку будет действовать 5 февраля

14:48
Ежемесячная акция Калининградского драматического театра пройдёт 5 февраля — только в этот день билеты в театр можно купить со скидкой 25% по промокоду «ФЕВРАЛЬ25».

Традиционная акция текущего театрального сезона будет действовать ровно сутки, 5 февраля с 00:01 до 24:00, и распространяется на все спектакли собственного репертуара театра до конца февраля. Обладатели «Пушкинской карты» (молодые люди от 14 до 22 лет) также могут воспользоваться предложением.

Билеты по акции можно купить только онлайн на официальном сайте театра.

При оформлении билетов используйте промокод «ФЕВРАЛЬ25» (обязательно заглавными буквами) — скидка применится автоматически перед оплатой.

Акция — это возможность купить билеты по выгодной цене на уникальные спектакли нашего репертуара. Среди них в февральской афише:

«Наше всё» — артхаус по мотивам произведений Пушкина и других русских классиков. Спектакль-кино.

«Чайка» по мотивам комедии Антона Чехова — это магнетический балтийский Чехов, спектакль вошёл в список ста лучших спектаклей России по версии фестиваля «Золотая маска».

«GROZA» — семейная драма по мотивам пьесы Александра Островского. Электрический луч света в тёмном царстве знакомой всем с детства семьи Кабановых.

«Любовник» — драма по мотивам киносценария Геннадия Островского. Спектакль, в котором случайная фотография перемешивает прошлое и настоящее, заставляя заново полюбить друг друга, пополнил репертуар театра минувшей осенью.

* Гастрольные и арендные постановки, а также подарочные сертификаты в акции не участвуют.

До встречи в театре!

Дистанционные продажи осуществляет ГАУ «Драмтеатр», адрес: 236000, Калининградская обл., г. Калининград, пр. Мира, д. 4, ОГРН 1023900595290.

