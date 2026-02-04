В Калининграде готовятся к реконструкции перекрёстка Невского и Дадаева: что изменится для водителей

ВКонтакте

В Калининграде определили подрядчика, который займётся реконструкцией перекрёстка улиц Александра Невского и Старшины Дадаева. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации города Антон Романов.

Аукцион выиграла компания «Инпэкс». С наступлением тепла начнётся основной этап работ, стоимость которых составляет около 15 млн рублей. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Подрядчику предстоит перенести пешеходный переход ближе к площади маршала Василевского, подключить светофор, расширить выезд с улицы Дадаева и изменить схему движения на парковке у расположенного рядом банка. Появится отдельная полоса для поворота налево с Невского на Дадаева.

В августе 2025 года торги по выбору подрядчика сорвались — ни одна компания не подала заявку на участие. Тогда в мэрии объяснили: реконструкция необходима из-за постоянных пробок и хаотичного движения в этом месте.

Проблемный участок давно вызывал недовольство как у автомобилистов, так и у пешеходов. Ещё в 2017 году эксперты в беседе с журналистом «Клопс» указывали на то, что заехать на парковку вдоль улицы Невского можно только через пешеходный переход. После реконструкции выезд с улицы Дадаева будет двухполосным, а припарковаться у магазинов и банка получится только с улицы Невского.