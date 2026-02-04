Дятлова объяснила, почему в Калининграде нет льготного билета для студентов и чем отличаются проездные для пенсионеров

ВКонтакте

В Калининграде нет льготного тарифа на проезд для студентов, потому что бюджет города не может покрыть эти расходы, а решение о таких скидках требует экономического обоснования. Об этом журналистам заявила глава городской администрации Елена Дятлова после оперативного совещания в мэрии.

«Когда говорят: «Почему нет льготы?», нужно понимать — одна категория не платит, но за неё платит либо другая через тариф либо бюджет. А решение о расходах принимает горсовет. Всё должно быть подтверждено экономикой, иначе это не работает», — пояснила Дятлова.

По словам сити-менеджера, на региональном уровне для студентов действует 50-процентная скидка в межмуниципальном транспорте, включая автобусы и электрички. Это связано с тем, что многие обучающиеся в Калининграде живут в других районах области и тратят значительные средства на дорогу.

«Наш бюджет распространяется только на жителей Калининграда. Студента из условного Светлого не финансирует городской бюджет. А в общежитиях БФУ живут студенты из 47 стран — кто и как должен компенсировать их проезд?» — отметила глава города.

Она подчеркнула, что не все решения зависят от администрации: «Есть базовый принцип — помогать нуждающимся. И льготы предоставляются в первую очередь тем, кто действительно в них нуждается».

В качестве примера она привела пенсионеров. У этой категории льготников два вида проездных — одни могут рассчитывать на месячный билет за 450 рублей, другие — за тысячу. Дятлова объяснила: льготы для пенсионеров по возрасту были приняты на уровне горсовета.

«Пенсионеры по старости, как правило, не имеют других источников дохода, кроме пенсии. Поэтому мы помогаем им. Это люди пожилого возраста, которым важно передвигаться в том числе к врачам. Использование транспорта для них — существенная статья расходов. Для них — 450 рублей», — рассказала Дятлова.

Глава администрации добавила, что есть другая категория пенсионеров — федеральные льготники. Ими могут быть и среднего возраста. Правила предоставления субсидий здесь иные.