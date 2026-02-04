14:46

При ремонте улицы Галицкого в Калининграде сохранят часть кирпичного забора XIX века (эскизы)

  1. Калининград
Автор:

Власти выделяют 66,8 млн рублей на строительство нового забора и реставрацию части старого рядом с ландшафтным парком на пересечении улиц Галицкого, Бесселя, Ботанической и Загорской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ограждение вокруг Ботанического сада Кёнигсбергского университета возвели ещё до Первой мировой войны. Забор имеет статус объекта культурного наследия.

Согласно проектной документации, самую старую часть вдоль улицы Ботанической и части Галицкого сохранят и отреставрируют. Ограждению из бутовой кладки и керамического кирпича вернут исторический облик. 

Синим выделен участок забора, который планируется сохранить | Фото: скиншот проектной документации
Синим выделен участок забора, который планируется сохранить. Фото: скиншот проектной документации

Остальную часть снесут. Взамен здесь возведут более современное ограждение с опорой на кирпичных столбах и лиственным орнаментом из металла.

При ремонте улицы Галицкого в Калининграде сохранят часть кирпичного забора XIX века (эскизы) - Новости Калининграда | Фото: эскизы
Фото: эскизы

Преобразятся входная группа и откатные ворота на улице Бесселя. Забор со стороны Загорской будет из сетчатых металлических панелей.

При ремонте улицы Галицкого в Калининграде сохранят часть кирпичного забора XIX века (эскизы) - Новости Калининграда | Фото: скриншот проектной документации
При ремонте улицы Галицкого в Калининграде сохранят часть кирпичного забора XIX века (эскизы) - Новости Калининграда | Фото: скриншот проектной документации
Фото: скриншот проектной документации

Работы будут разделены на четыре этапа. Завершить реконструкцию планируется к марту 2027 года. 

1 246
Городская среда История края