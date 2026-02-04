При ремонте улицы Галицкого в Калининграде сохранят часть кирпичного забора XIX века (эскизы)

Власти выделяют 66,8 млн рублей на строительство нового забора и реставрацию части старого рядом с ландшафтным парком на пересечении улиц Галицкого, Бесселя, Ботанической и Загорской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Ограждение вокруг Ботанического сада Кёнигсбергского университета возвели ещё до Первой мировой войны. Забор имеет статус объекта культурного наследия.
Согласно проектной документации, самую старую часть вдоль улицы Ботанической и части Галицкого сохранят и отреставрируют. Ограждению из бутовой кладки и керамического кирпича вернут исторический облик.
Остальную часть снесут. Взамен здесь возведут более современное ограждение с опорой на кирпичных столбах и лиственным орнаментом из металла.
Преобразятся входная группа и откатные ворота на улице Бесселя. Забор со стороны Загорской будет из сетчатых металлических панелей.
Работы будут разделены на четыре этапа. Завершить реконструкцию планируется к марту 2027 года.
Замена забора ведётся в рамках ремонта улицы Галицкого.