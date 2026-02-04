При ремонте улицы Галицкого в Калининграде сохранят часть кирпичного забора XIX века (эскизы)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти выделяют 66,8 млн рублей на строительство нового забора и реставрацию части старого рядом с ландшафтным парком на пересечении улиц Галицкого, Бесселя, Ботанической и Загорской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ограждение вокруг Ботанического сада Кёнигсбергского университета возвели ещё до Первой мировой войны. Забор имеет статус объекта культурного наследия.

Согласно проектной документации, самую старую часть вдоль улицы Ботанической и части Галицкого сохранят и отреставрируют. Ограждению из бутовой кладки и керамического кирпича вернут исторический облик.