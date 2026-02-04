12:31

В Калининграде на пересечении Мира и Чкалова изменили схему движения, водители то и дело нарушают ПДД (фото)

Фото: «Клопс»

В Калининграде на пересечении проспекта Мира и Чкалова поменяли схему движения. «Клопс» разбирался, что сейчас происходит на этом участке. 

При выезде с Чкалова теперь нельзя повернуть налево в сторону центра. Водителям предстоит сделать небольшой крюк: проехать в направлении Катина и развернуться за церковью. По наблюдениям корреспондента «Клопс», автомобилисты сплошь и рядом игнорируют правила. 

Это влияет на безопасность движения и пропускную способность перекрёстка: поток тормозится и на Чкалова, и на проспекте Мира. Трамваи часто упираются в пробку, которую создают выезжающие со второстепенной улицы. 

По словам местных жителей, они говорили о проблеме дежурившим неподалёку сотрудникам ГАИ, но рейдов здесь пока не было. 

