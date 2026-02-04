Пострадали водитель и 4 пассажира: подробности аварии на Черняховского, где автобус влетел в столб

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В ДТП на Черняховского, где пассажирский автобус влетел в столб, пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в среду, 4 февраля.

«Водитель, управляя транспортным средством МАЗ, двигался по улице Черняховского и при повороте направо допустил наезд на дорожное ограждение и световую опору. Предварительно, в результате аварии пострадали пять человек — четыре пассажира автобуса и водитель. Медработники устанавливают степень повреждений», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.