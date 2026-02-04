10:41

В центре Калининграда пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие (фото)

  1. Калининград
В Калининграде на улице Черняховского пассажирский автобус №19 врезался в столб. Авария случилась в среду, 4 февраля, около 10:15, сообщает с места событий корреспондент «Клопс».

Транспорт попал в ДТП при повороте с Ленинского проспекта. Несколько пассажиров получили травмы. На место прибыли скорая, пожарные и полиция. Пострадавшим оказывают помощь на месте: сотрудники МЧС перебинтовывают раны людям. 

Из-за ДТП движение на участке затруднено. Полторы полосы закрыты. 

В пресс-службе УМВД «Клопс» подтвердили, что на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Дороги Происшествия