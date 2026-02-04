В Ладушкине приступают к ремонту Дома культуры, открытого в здании бывшей кирхи

ВКонтакте

В Ладушкине начинается ремонт Дома культуры. Об этом сообщил глава муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Принято решение и выделены средства на Дом культуры, — отметил он. — Этому предшествовал непростой период согласования, утверждения экспертизы проекта. По итогам его реализации город получит красивый благоустроенный Дом культуры».

Как подчеркнул глава муниципалитета, проект разбит на два этапа: «В этом году мы приступаем к первому — это фасад и кровля. В следующем будет ремонт внутренних помещений».

Ахилл Феохариди рассказал, что в Доме культуры располагается молодёжное пространство.

«Ребята очень активные, отзывчивые. В течение трёх лет занимают первые и призовые места по молодёжной политике в области, получают субсидию порядка миллиона рублей. И им необходимо создать хорошие условия, и я уверен, что наша молодёжка обретёт новое красивое помещение», — заключил он.

ДК размещается в здании бывшей католической кирхи, построенной в Людвигсорте в 1938 году. После войны оно было частично перестроено. Первое упоминание о Доме культуры датировано 1 января 1958 года.