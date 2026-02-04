Власти Ладушкина рассказали, что мешает полной газификации города

ВКонтакте

Полной газификации Ладушкина мешает срыв согласования проекта строительства газопровода на ул. Маяковского. Об этом заявил глава муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы на 90 процентов газифицированы, — подчеркнул он. — Единственная улица, которая на сегодняшний день без газа, — это Маяковского, в прошлом — военный городок. Сейчас это земли Министерства обороны. В 2022 году мы подготовили смету на проектно-изыскательские работы. Стоимость — порядка 6,5 миллиона рублей».

Как рассказал чиновник, для Ладушкина разработана схема газопровода низкого давления длиной порядка 900 метров.

«В этом микрорайоне у нас 11 многоквартирных домов, где проживают более 200 жителей. Недавно они обратились с коллективным письмом о необходимости газификации. Сегодня ресурсоснабжающей организацией здесь является Министерство обороны, тепло подаётся от мазутной котельной. Себестоимость там, конечно, высокая на порядок. Природный газ снимет напряжение и по себестоимости, и по экологии», — отметил Ахилл Феохариди, добавив, что власти муниципалитета подавали заявку на финансирование проекта, но она не прошла согласования.

Тем не менее чиновник не теряет оптимизма: «Совместно с областным правительством, минстроем будем продолжать работу по газификации улицы Маяковского. Я уверен, что проект догазификации муниципалитета будет реализован».