Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, почему из отношений аксакала эстрады и юной мажорки ничего не вышло

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Мила Ершова готовится стать матерью. Андрей Аршавин добился снижения алиментов. Тимур Родригез больше не обязан содержать экс-жену. Елка вышла замуж. Как отдыхают знаменитости в конце зимы. Выставка фотографий «Местное время». (6+) Сверните рулетиком: рулет из лаваша с фаршем и яичный рулет с сыром и ветчиной. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 9 по 15 февраля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».