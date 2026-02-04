08:14

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, почему из отношений аксакала эстрады и юной мажорки ничего не вышло

  1. Калининград
Автор:

В свежем номере телегида:

  1. Мила Ершова готовится стать матерью.
  2. Андрей Аршавин добился снижения алиментов.
  3. Тимур Родригез больше не обязан содержать экс-жену.
  4. Елка вышла замуж.
  5. Как отдыхают знаменитости в конце зимы.
  6. Выставка фотографий «Местное время». (6+)
  7. Сверните рулетиком: рулет из лаваша с фаршем и яичный рулет с сыром и ветчиной.
  8. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  9. Программа телепередач на неделю с 9 по 15 февраля.

