Вместе с «ТВ-Программой» узнаем, почему из отношений аксакала эстрады и юной мажорки ничего не вышло

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Мила Ершова готовится стать матерью.
- Андрей Аршавин добился снижения алиментов.
- Тимур Родригез больше не обязан содержать экс-жену.
- Елка вышла замуж.
- Как отдыхают знаменитости в конце зимы.
- Выставка фотографий «Местное время». (6+)
- Сверните рулетиком: рулет из лаваша с фаршем и яичный рулет с сыром и ветчиной.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 9 по 15 февраля.
Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».