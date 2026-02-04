В Калининграде отец три года требует встреч с дочерью, а бывшая жена против и обвиняет его в насилии

Житель Подмосковья Андрей К. три года спорит с бывшей женой в суде. Он утверждает, что Яна, живущая сейчас в Калининграде, специально увезла от него дочь Асю. Та объясняет свой поступок насилием со стороны бывшего супруга. А страдает от их конфликта в первую очередь ребёнок, прокомментировала ситуацию «Клопс» психолог Ирина Головизина. Имена героев истории изменены.
Через неделю, 12 февраля, московский журналист Андрей К. и его бывшая жена Яна Ф. в очередной раз встретятся в зале суда. Отец надеется защитить своё право видеться с их четырёхлетней дочкой Асей. Мать — напротив, просит ограничить это общение и сократить встречи с папой с четырёх до одного раза в месяц.
У обоих супругов — своя версия того, что произошло в их семье. Но в одном Яна и Андрей единодушны: каждый утверждает, что другой просто использует девочку, не думая о её интересах.
«Она увезла дочку тайком»
После развода в декабре 2022 года Андрей, Яна и Ася, которой тогда было лишь полтора годика, ещё какое-то время жили в своей общей квартире в Подмосковье. Но однажды в феврале, вернувшись домой из поездки к родителям, мужчина застал дом опустевшим.
«Я захожу и понимаю, что комната открыта, — рассказывает он. —Никого нет. Смотрю, нет пылесоса. Нет какой-то части посуды. Захожу в детскую — вещей нет. Вообще никаких.
Игрушки исчезли. Матраса нет, шторы тоже сняла. Ну я понял, что она уехала».
Андрей утверждает, что был в шоке. Он всегда очень любил дочь, радовался её маленьким успехам, с удовольствием гулял и играл. Только неделю назад Ася впервые сказала «папа». Мысль, что мать забрала её насовсем, ему тогда не пришла.
Но, по его словам, Яна только раз ответила на звонок. Она объяснила, что уехала в гости, прислала чуть позже фотографию дочки — и заблокировала контакт. Куда она исчезла, Андрей узнал только через восемь месяцев.
Он говорит, что всё это время пытался разыскивать дочь и бывшую жену, но её родственники отказались давать информацию, а обращение в полицию и к детскому омбудсмену не помогло: мать — законный представитель ребёнка. Тогда Андрей обратился в суд с иском об определении порядка его общения с девочкой.
Только в октябре 2023 года во время очередного заседания наконец выяснилось, что Ася живёт с мамой в Калининграде. С тех пор отец, по его словам, прилетает на Балтику из Москвы не реже двух-трёх раз в месяц. Но провести время с дочкой получается не всегда.
«Ребёнок маленький, — говорит Андрей. — За восемь месяцев она меня забыла. Но нужно же показать, что папа есть, папа тут. Я приехал, увидел их, они гуляли во дворе. Подхожу, говорю: «Асенька, привет!» Естественно, она немножко стушевалась...
А бывшая жена сразу схватила её за руку, и они пошли домой быстрым шагом.
Я говорю, я приехал к ребёнку, дай мне, пожалуйста, побыть с дочкой, я очень соскучился. Я папа, я такой же родитель, я хочу с ней общаться!.. Мне говорили: «Нет, ты не имеешь права, ты подал иск, вот будет решение, тогда и увидишь дочку».
В марте 2024 года суд установил порядок общения — Андрею выделили каждую второй и четвёртый уикенд месяца, определили, как Ася должна отмечать праздники, как часто созваниваться с папой.
Тот рассказывает, что регулярно прилетает из Москвы в Калининград. Но бывшая супруга продолжает препятствовать их контактам. Например, говорит, что девочка больна или в садике, или просто не открывает ему дверь.
«Ребёнок стал просто её оружием манипуляции, — считает отец. — Она знает, что я люблю дочь, что я бьюсь за неё, что каждая поездка причиняет мне боль!»
Если встречи и не срываются, то часто оборачиваются шумными ссорами и плачем напуганной малышки. Доходило до привлечения приставов и даже вызова полиции. В итоге Яна подала иск с просьбой ограничить общение Андрея с дочкой одним разом в месяц.
«Это злоупотребление»
Адвокат Андрея, юрист Евгения Мазка, считает, что со стороны Яны имеет место злоупотребление родительскими правами. «Ребёнок используется как средство давления и «наказания» отца, — говорит она. — Это недопустимо. У отца и дочери есть право на полноценное общение, и мы продолжим добиваться его соблюдения».
Адвокат добавила, что документов, подтверждающих вред, который Асе причиняют встречи с папой, сторона Яны пока не предоставила. По её мнению, мать может использовать ребёнка для решения имущественных вопросов.
По словам защитника, Андрей продолжал платить алименты даже в тот период, когда не знал о местонахождении дочери (хотя в решении суда по состоянию на март 2023 года упоминается задолженность в размере около 160 тыс. рублей).
Инициируя новый судебный процесс, считает юрист, мать заявляет о систематических нарушениях расписания встреч. Но игнорирует объективные причины: сменный график работы, болезни, высокую стоимость билетов.
Андрей не ждёт, чтоб его признали правым, он просто хочет беспрепятственно видеть дочь и всё. Мы заявили встречный иск об определении места жительства ребёнка с отцом», — заключила Евгения.
Юрист добавила, что женщине уже выносилось постановление по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), но большинство обращений в органы остались без результата.
«Избил на глазах у дочери»
У Яны, ожидаемо, своя версия произошедшего. Она утверждает, что была вынуждена уехать из Подмосковья, так как бывший муж уже во время беременности «начал совершать неоднозначные поступки». После родов негатив усугубился: Яна говорит о финансовом и моральном насилии. А после развода дошло до рукоприкладства.
«12 декабря 2022 года нас развели, а 9 января 2023 года Андрей избил меня на глазах у малолетней дочери, — рассказала она. — Это подтверждается заявлением в полицию. Опасаясь за свою жизнь и психологическое состояние ребёнка, я была вынуждена уехать».
По словам женщины, в возбуждении уголовного дела ей тогда отказали, а сама она была слишком «морально истощена», чтобы бороться. Ей хотелось начать новую жизнь на новом месте. А Калининград, красивый город у моря, давно был её мечтой.
Женщина утверждает, что после её побега бывший муж долгое время не интересовался дочерью, даже когда узнал, куда они переехали. И она тоже считает, что общение с ребёнком для Андрея — только предлог, чтоб давить на неё.
Он устраивает шоу, преследует нас с дочкой, снимает всё на камеру. У девочки были нервные срывы. Но его истинная цель — конфронтация со мной», — говорит она.
По словам матери, за 2025 год из 51 возможного дня встреч Андрей использовал только 20. Назначенный судом адаптационный период, необходимый для восстановления связи с ребёнком, по словам Яны, он проигнорировал.
«Он не хочет понять, что каждое его действие — это не удар по мне, а по стабильности мира ребёнка. Она боится его, даже отказывается общаться по телефону», — утверждает мать.
Родителям пора взять эмоции под контроль
В такой ситуации страдает прежде всего ребёнок, прокомментировала ситуацию «Клопс» калинградский психолог Ирина Головизина. В прошлом она работала судебным психологом-экспертом и с подобными случаями сталкивалась не раз.
«Мы проводили экспертизы и с такими маленькими, даже с трёхлеточками, — рассказывает специалист. — И всегда идём от того, насколько это полезно или неполезно для ребёнка. Папа страдает, мама страдает — да. Но важнее, насколько страдает ребенок.
А там психика разбалтывается просто донельзя. Это глубоко несчастное дитя».
Когда родители через ребёнка выясняют отношения, мстят друг другу или пытаются на что-то повлиять, это очень быстро разрушает его чувство безопасности. Если встречи с кем-то из них сопровождаются скандалами, слезами и напряжением, может развиться тревожность и недоверие к людям вплоть до отторжения семейной жизни в будущем.
«Мама показывает свои страхи и прочее. Папа показывает, как ему плохо. Ребёнок между ними рвётся, — рассуждает Ирина. — У него начинает формироваться чувство вины».
Она советовала бы родителям провести судебно-психологическую, психолого-педагогическую экспертизу того, насколько их действия адекватны по отношению к ребёнку и насколько ребенок воспринимает их действия для себя как позитивные или негативные. «Может быть, это им покажет, — говорит эксперт, — что они творят на самом деле».
Разумным компромиссом для взрослых, по мнению специалиста, было бы взять эмоции под контроль и попробовать договориться. А ещё — тоже обратиться за помощью к психологу и научиться жить в своей новой реальности, где они — больше не пара, но всё-таки мама и папа одного и того же маленького человека. Человека, который невольно оказался заложником их конфликта.