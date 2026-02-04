В Калининграде отец три года требует встреч с дочерью, а бывшая жена против и обвиняет его в насилии

ВКонтакте

Ссылка Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Ссылка Житель Подмосковья Андрей К. три года спорит с бывшей женой в суде. Он утверждает, что Яна, живущая сейчас в Калининграде, специально увезла от него дочь Асю. Та объясняет свой поступок насилием со стороны бывшего супруга. А страдает от их конфликта в первую очередь ребёнок, прокомментировала ситуацию «Клопс» психолог Ирина Головизина. Имена героев истории изменены. Через неделю, 12 февраля, московский журналист Андрей К. и его бывшая жена Яна Ф. в очередной раз встретятся в зале суда. Отец надеется защитить своё право видеться с их четырёхлетней дочкой Асей. Мать — напротив, просит ограничить это общение и сократить встречи с папой с четырёх до одного раза в месяц. У обоих супругов — своя версия того, что произошло в их семье. Но в одном Яна и Андрей единодушны: каждый утверждает, что другой просто использует девочку, не думая о её интересах. «Она увезла дочку тайком» После развода в декабре 2022 года Андрей, Яна и Ася, которой тогда было лишь полтора годика, ещё какое-то время жили в своей общей квартире в Подмосковье. Но однажды в феврале, вернувшись домой из поездки к родителям, мужчина застал дом опустевшим. «Я захожу и понимаю, что комната открыта, — рассказывает он. —Никого нет. Смотрю, нет пылесоса. Нет какой-то части посуды. Захожу в детскую — вещей нет. Вообще никаких. Игрушки исчезли. Матраса нет, шторы тоже сняла. Ну я понял, что она уехала». Андрей утверждает, что был в шоке. Он всегда очень любил дочь, радовался её маленьким успехам, с удовольствием гулял и играл. Только неделю назад Ася впервые сказала «папа». Мысль, что мать забрала её насовсем, ему тогда не пришла. Но, по его словам, Яна только раз ответила на звонок. Она объяснила, что уехала в гости, прислала чуть позже фотографию дочки — и заблокировала контакт. Куда она исчезла, Андрей узнал только через восемь месяцев.

Он говорит, что всё это время пытался разыскивать дочь и бывшую жену, но её родственники отказались давать информацию, а обращение в полицию и к детскому омбудсмену не помогло: мать — законный представитель ребёнка. Тогда Андрей обратился в суд с иском об определении порядка его общения с девочкой. Только в октябре 2023 года во время очередного заседания наконец выяснилось, что Ася живёт с мамой в Калининграде. С тех пор отец, по его словам, прилетает на Балтику из Москвы не реже двух-трёх раз в месяц. Но провести время с дочкой получается не всегда. «Ребёнок маленький, — говорит Андрей. — За восемь месяцев она меня забыла. Но нужно же показать, что папа есть, папа тут. Я приехал, увидел их, они гуляли во дворе. Подхожу, говорю: «Асенька, привет!» Естественно, она немножко стушевалась... А бывшая жена сразу схватила её за руку, и они пошли домой быстрым шагом. Я говорю, я приехал к ребёнку, дай мне, пожалуйста, побыть с дочкой, я очень соскучился. Я папа, я такой же родитель, я хочу с ней общаться!.. Мне говорили: «Нет, ты не имеешь права, ты подал иск, вот будет решение, тогда и увидишь дочку». В марте 2024 года суд установил порядок общения — Андрею выделили каждую второй и четвёртый уикенд месяца, определили, как Ася должна отмечать праздники, как часто созваниваться с папой. Тот рассказывает, что регулярно прилетает из Москвы в Калининград. Но бывшая супруга продолжает препятствовать их контактам. Например, говорит, что девочка больна или в садике, или просто не открывает ему дверь. «Ребёнок стал просто её оружием манипуляции, — считает отец. — Она знает, что я люблю дочь, что я бьюсь за неё, что каждая поездка причиняет мне боль!» Если встречи и не срываются, то часто оборачиваются шумными ссорами и плачем напуганной малышки. Доходило до привлечения приставов и даже вызова полиции. В итоге Яна подала иск с просьбой ограничить общение Андрея с дочкой одним разом в месяц. «Это злоупотребление» Адвокат Андрея, юрист Евгения Мазка, считает, что со стороны Яны имеет место злоупотребление родительскими правами. «Ребёнок используется как средство давления и «наказания» отца, — говорит она. — Это недопустимо. У отца и дочери есть право на полноценное общение, и мы продолжим добиваться его соблюдения».

Адвокат добавила, что документов, подтверждающих вред, который Асе причиняют встречи с папой, сторона Яны пока не предоставила. По её мнению, мать может использовать ребёнка для решения имущественных вопросов. По словам защитника, Андрей продолжал платить алименты даже в тот период, когда не знал о местонахождении дочери (хотя в решении суда по состоянию на март 2023 года упоминается задолженность в размере около 160 тыс. рублей). Инициируя новый судебный процесс, считает юрист, мать заявляет о систематических нарушениях расписания встреч. Но игнорирует объективные причины: сменный график работы, болезни, высокую стоимость билетов. Андрей не ждёт, чтоб его признали правым, он просто хочет беспрепятственно видеть дочь и всё. Мы заявили встречный иск об определении места жительства ребёнка с отцом», — заключила Евгения. Юрист добавила, что женщине уже выносилось постановление по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), но большинство обращений в органы остались без результата. «Избил на глазах у дочери» У Яны, ожидаемо, своя версия произошедшего. Она утверждает, что была вынуждена уехать из Подмосковья, так как бывший муж уже во время беременности «начал совершать неоднозначные поступки». После родов негатив усугубился: Яна говорит о финансовом и моральном насилии. А после развода дошло до рукоприкладства.

