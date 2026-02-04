BAIC U5 PLUS 2025: покупай калининградское 3.0

Прямая скидка от завода 240 000 рублей от РРЦ вне зависимости от способа приобретения.
Юрлицо? Без проблем:
- Раз. Скидка 240 000 рублей от РРЦ.
- Два. Субсидия в лизинг — 480 000 рублей на первоначальный взнос.
- Итого за 1 599 000 рублей получается надёжный автомобиль для любых целей. Выгоднее не бывает.
Автокредит на физлицо? Проще простого:
- Раз. Прямая честная скидка 240 000 рублей от РРЦ.
- Два. Рассрочка с минимальной переплатой по процентам на срок от 1 до 8 лет.
- Итого. Седан из наличия на максимально выгодных условиях ваш. В рассрочку.
Мы рядом, чтобы помочь разобраться и принять решение.
Запись на тест-драйв: +7 (4012) 373-505
Наш Telegram: t.me/nf_baic
Срок действия акции — с 1 февраля по 3 марта 2026 года.
Лизинг ООО «Балтийский лизинг». Автокредит ПАО «Сбербанк». Рассрочка АО «БМР».