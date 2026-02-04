09:00
erid: 2SDnjd35uoE

BAIC U5 PLUS 2025: покупай калининградское 3.0

  1. Калининград
BAIC U5 PLUS 2025: покупай калининградское 3.0 - Новости Калининграда

Прямая скидка от завода 240 000 рублей от РРЦ вне зависимости от способа приобретения.

Юрлицо? Без проблем:

  1. Раз. Скидка 240 000 рублей от РРЦ.
  2. Два. Субсидия в лизинг — 480 000 рублей на первоначальный взнос.
  3. Итого за 1 599 000 рублей получается надёжный автомобиль для любых целей. Выгоднее не бывает.

Автокредит на физлицо? Проще простого:

  1. Раз. Прямая честная скидка 240 000 рублей от РРЦ.
  2. Два. Рассрочка с минимальной переплатой по процентам на срок от 1 до 8 лет.
  3. Итого. Седан из наличия на максимально выгодных условиях ваш. В рассрочку.

Мы рядом, чтобы помочь разобраться и принять решение.

Московский пр., 254а

Запись на тест-драйв: +7 (4012) 373-505

Наш Telegram: t.me/nf_baic

nf-baic.ru

Срок действия акции — с 1 февраля по 3 марта 2026 года.

Лизинг ООО «Балтийский лизинг». Автокредит ПАО «Сбербанк». Рассрочка АО «БМР».

ОЦЕНИТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Реклама. ООО «НФ-Моторс», ИНН 3900009298
2 260
Рынок автотранспорта На правах рекламы