БФУ им. И. Канта приглашает абитуриентов на подготовительные курсы по архитектуре, журналистике, дизайну и химии

БФУ им. И. Канта приглашает школьников на подготовительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых университетом.
В ближайшее время продолжается набор на курсы:
- Архитектурный рисунок (для программы бакалавриата «Архитектура»).
- Архитектурная композиция (для программы бакалавриата «Архитектура»).
- Рисунок (для поступающих на программу среднего профессионального образования «Архитектура»).
- Творческий конкурс (для программы «Журналистика»).
- Академический рисунок (для программы «Дизайн», онлайн/очно).
- Живопись (для программы «Дизайн», онлайн/очно).
- Химия (ЕГЭ).
Екатерина Минкова, заместитель директора департамента нового набора БФУ им. И. Канта:
«Мы гордимся преподавательским составом для работы с нашими будущими абитуриентами. Все преподаватели курсов — известные в Калининграде специалисты, ведущие региональные эксперты по проверке ЕГЭ, авторы пособий и методик по подготовке к экзамену».
Расписание: будние и выходные дни.
Стоимость обучения: 1500–2200 рублей в месяц.
Период: до мая-июня 2026 года.
Информация о подготовительных курсах представлена в разделе «Абитуриенту» на сайте БФУ им. И. Канта: kantiana.ru/enrollee/podgotovitelnye-kursy/.
Телефон: +7 (4012) 595-596