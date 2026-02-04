БФУ им. И. Канта приглашает абитуриентов на подготовительные курсы по архитектуре, журналистике, дизайну и химии

ВКонтакте

БФУ им. И. Канта приглашает школьников на подготовительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых университетом.

В ближайшее время продолжается набор на курсы:

Архитектурный рисунок (для программы бакалавриата «Архитектура»). Архитектурная композиция (для программы бакалавриата «Архитектура»). Рисунок (для поступающих на программу среднего профессионального образования «Архитектура»). Творческий конкурс (для программы «Журналистика»). Академический рисунок (для программы «Дизайн», онлайн/очно). Живопись (для программы «Дизайн», онлайн/очно). Химия (ЕГЭ).

Екатерина Минкова, заместитель директора департамента нового набора БФУ им. И. Канта:

«Мы гордимся преподавательским составом для работы с нашими будущими абитуриентами. Все преподаватели курсов — известные в Калининграде специалисты, ведущие региональные эксперты по проверке ЕГЭ, авторы пособий и методик по подготовке к экзамену».

Расписание: будние и выходные дни.

Стоимость обучения: 1500–2200 рублей в месяц.

Период: до мая-июня 2026 года.

Информация о подготовительных курсах представлена в разделе «Абитуриенту» на сайте БФУ им. И. Канта: kantiana.ru/enrollee/podgotovitelnye-kursy/.

Телефон: +7 (4012) 595-596