«Либо я сошла с ума, либо это наш Сергей»: как дворник из Калининграда стал популярным модным блогером (фото, видео)

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс», Сергей Костенко

Ссылка Калининградцу Сергею Костенко недавно исполнилось 52. Днём он — неприметный уборщик в отеле на побережье. А вечером — модный блогер с более чем 20 тысячами подписчиков. О том, как простой дворник исполнил мечту и сломал стереотипы, Сергей рассказал «Клопс». Каждый раз после нелёгкой смены он снимает потёртую спецовку — и преображается. Надевает свежую футболку. Набрасывает на плечи дерзкий бомбер. Застёгивает на запястье серебряный браслет. И улыбается отражению в зеркале, чувствуя себя живым. Биография Сергея складывалась непросто. Его юность пришлась на девяностые и прошла вполне в духе этого бурного десятилетия. Закончил 11 классов, но в вуз не поступил, выучился в колледже на кондитера. Пытался заниматься собственным бизнесом, но толка не добился. Был то пекарем, то готовил в закусочных пиццу... Сам не понял, как накрыла жизнь тёмная полоса. Об этом периоде он в подробностях вспоминать не любит. Но о яме, куда едва не упал окончательно, говорит честно: «Я шестнадцать лет отдал разным зависимостям». Переломным моментом стал христианский реабилитационный центр. Попал туда в 2014 году: нехотя, рассчитывая только немного поправить здоровье. Собирался я там пробыть месяц-два максимум, — говорит он. — И остался на шесть лет». В центре он, тогда неисправимый скептик, крайне далёкий от религии, начал читать Библию и подолгу беседовал с членами общины. И вдруг это его тронуло. Так Сергей поверил в Бога. Он принял крещение, примкнув к церкви евангельских христиан — баптистов Калининграда и попробовал, как сам говорит, «жить не для себя, любимого». Нашёл работу — дворником. Научился находить в ней радость и смысл.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

И впервые задумался о том, чего ему хочется на самом деле, что ему нравится, о чём мог бы рассказать другим. Оказалось, это... красота. «Если честно, мне всегда это было интересно, — признаётся он. — Вот даже помните братков? У них ведь тоже была своя мода. Пиджаки малиновые, цепи, да! А я, когда я стал вести трезвую жизнь, по-другому поглядел на окружающий меня мир. Я стал замечать, что травка зелёная. У меня открылись глаза, проще говоря. Большинство мужчин мало следят за собой, за своим внешним видом. А меня начало интересовать, что с чем сочетается, что с чем носить, какие материалы лучше».

Фото: Сергей Костенко

Сперва он изучал чужой опыт в соцсетях, рассматривал фотографии, прикидывал на себя тренды. А в 2023 году попробовал вести модный блог сам. Сегодня на его паблик «Стильный христианин» подписано больше 20 тысячи человек, создал он и канал в «Телеграме». Мужичок с ноготок и на стиле Реабилитацию Сергей закончил в 2020 году, а новую профессию свою освоил ещё за пару лет до того. Сменил несколько мест. Сейчас поддерживает чистоту в одном из отелей в Зеленоградске. Дело своё любит. «Мне нравится эта работа! — рассуждает он. — Во-первых, на свежем воздухе. Во-вторых, есть время подумать, поразмышлять о многом. Погрузиться в свои мысли. Да и не монотонная! Временами бывает очень интенсивная, а бывает — спокойная. Короче, она меня не утомляет абсолютно».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Парадоксальное сочетание физического, нередко грязного труда и изысканной, даже рафинированной темы для мужского блога стало вызовом. «Я искал то, чего ещё нет, — рассказывает Сергей. — Интернет переполнен идеальными картинками. Идеальный интерьер, идеальная фигура молодого человека, на котором всё прекрасно сидит. И простые люди, типа меня, они смотрят и говорят: да, круто, но мне это не пойдёт. Они не верят. А когда стоит вот такой, как я, мужичок с ноготок, мышка серая. И бац-бац-бац — в финале выходит стильно, красиво. У некоторых глаза по пять копеек!» Он выбрал девиз, перефразируя Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Написал по-английски: You may not be beautiful, but you must be stylish. «Типа, красавцем можешь ты не быть, — смеётся собеседник «Клопс», — но стильным должен быть, обязан!» Оборудовал дома минимальные условия для съёмки. И просто попробовал. Одевайся со мной Начинающий блогер регулярно выкладывал новые образы и даже набрал за два года пару сотен человек аудитории. Дело шло, но особо не взлетало. Кому-то нравилось, кто-то критиковал.

Фото: Сергей Костенко

Так было вплоть до конца декабря 2025, когда Сергей научился сам монтировать видео и решил попробовать новый формат: get ready with me («готовься со мной»). Это означает, что блогер (с помощью монтажа) одевается перед камерой, преображаясь как будто в реальном времени. Он сделал на пробу несколько таких роликов, опубликовал. Через пару часов подумал и решил один из них снять, чтобы ещё подредактировать. Открываю страницу, — вспоминает Сергей, — а там десять тысяч просмотров. Мне пишут мои знакомые: ничего себе, у тебя выстрелило! Потом 30 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч, 100 тысяч просмотров. В общем, постепенно 900 тысяч набрал».

Выстреливший пост получил больше 13 тысяч лайков и 856 комментариев. Новые подписчики пошли как грибы после дождя: за считаные дни 300 человек превратились в 10, потом в 12 тысяч. За то время, пока готовилась эта статья, аудитория «стильного христианина» выросла с 18,5 до 21,8 тысячи человек. Комментаторы почти единодушны: вышло здорово. «Это реально талант или чутьё! Образы шикарные, у вас такой вайб американского работяги, очень стилёво!» — пишут Сергею его читатели. «Сначала, попадая в аккаунт, в начале видео, думаешь, что к чему вообще, что происходит? А потом просто вааау». «Красавчик, дядь!» и «Просто браво». Скромность как фишка Успех голову не вскружил. Наоборот: Сергей уверен, что моде ему ещё учиться и учиться. В чём-то, полагает он, прорыв блога — просто везение. В чём-то — заслуга шок-контента. Уж больно невероятным кажется людям контраст неказистого дядечки в мешковатых трениках, каким он предстаёт в начале видео, и уверенного в себе с иголочки одетого модника в финале.

Фото: Сергей Костенко

Так что арендованную холостяцкую квартирку с потёртым линолеумом и «бабушкиными» обоями он на просторную студию с декорациями и антуражем менять не спешит. Напротив, считает скромный интерьер своей фишкой, напоминанием для каждого: и ты тоже сможешь, если захочешь. Работу с ведением блога совмещать удаётся вполне успешно. Именно она даёт ему и силы, и вдохновение. Нередко, сгребая снег или подметая двор, начинающий стилист тщательно продумывает комбинации вещей, в которых через несколько часов появится перед камерой. От цепочки до носков Свои видеоролики Сергей снимает полностью сам, обычно перед сном. «Меня иногда спрашивают, почему я не пшикаюсь парфюмом, а только показываю, — смеётся он. — Ребята, так я потом спать ложусь!»

Фото: Сергей Костенко

Впрочем, это сейчас, зимой, когда на улицу особенно не понаряжаешься. В тёплое время года Сергей действительно носит те образы, которые демонстрирует в интернете. Это почти всегда аккуратный кэжуал с ноткой лёгкой ностальгии по девяностым. Такие «луки» смотрятся просто, не пафосно, но неожиданно гармонично. Зарплаты дворника не всегда хватает на то, чтоб покупать новинки, но блогер выкручивается — не чурается подработок, иногда копит на нужную вещь. Что-то интересное нередко находит на стоках и в винтажных магазинах. Имеют значение и детали: например, любимый комплект серебряных украшений. А ещё... носки. Яркие носки, иногда даже разноцветные — один из любимых приёмов. «Что за стилёвый чува-а-ак!» На работе Сергей своё хобби не афишировал. Его привыкли считать скромным, вежливым, добросовестным... и незаметным. «За всё время с ним в коллективе никогда не случалось неприятных ситуаций и проблем, — утверждает хостес Вита. — Сергей всегда придёт на помощь!»

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Так что персонал отеля ждал сюрприз. Александра, администратор гостиницы, где он трудится, узнала о тайной жизни их дворника от коллеги Марии. «Она мне прислала скрин с его странички, — рассказывает Саша, — и подпись: "Или я сошла с ума, или это наш Сергей!"» Сама Мария рассказала «Клопс», что не так много взаимодействует с Костенко на работе, но всегда замечала, какой он вежливый и аккуратный, с какой любовью относится к людям. «Когда я впервые увидела Сергея, моей мыслью было: "Что за стилёвый чува-а-ак!" — рассказывает девушка. — А когда я наткнулась на его видео — это был настоящий восторг». Швейцар Олег поддерживает девушек. «Невысокого роста, тихий, приветливый, незаметный, работящий... — вспоминает он. — Именно таким я и увидел впервые нашего уборщика, Сергея. И до сих пор про себя удивляюсь: тихий, вежливый человек вдруг превратился перед камерой в медийную личность! Честно, для меня вся ситуация в первый момент показалась нереальной. Сергей?! Да нет, это просто кто-то похожий». Коллеги искренне рады, что это «всё же был он». Что завоевал свою нишу, сумел выбрать контент, который близок и понятен его зрителям. «Талантливый человек», — подытожил Олег. А вот братья и сёстры по христианской общине не всегда относятся к затее Сергея с одобрением. Всё-таки тут, на их взгляд, есть определённое противоречие: вера требует аскезы и смирения, а не заботы о внешнем облике.

Но Сергей старается находить в моде не столько самолюбование, сколько путь вдохновить других, передать идею о ценности красоты и её исцеляющей силе. Он уверен, что это того стоит. Да и, наверное, иначе уже просто не может. «Да, у нас церковь консервативная, — поясняет он. — Говорят: будь скромнее, не выделяйся. Но я всегда любил стиль. Да, я верующий, но это не значит — серый и безликий». Ему просто хочется жить, быть собой и показывать всем, что следить за собой — не только нормально, но и вполне мужественно. «Что ты сделал с моей женой» Сергей признаётся: изначально блог задумывался как сугубо мужской. Хотел вдохновить ровесников не опускать руки, не сдаваться, заботиться о себе. Но внезапно его основной аудиторией стали женщины. «Бывает, пишут: показала вас мужу — теперь вместе выбираем ему новые ботинки, — смеётся Сергей. — Или: что вы сделали с моей женой? Она меня потащила в магазин!» Впрочем, не все отзывы доброжелательны. Хватает и непонимания, и оскорблений, и злобных насмешек. «Дед, что ты ерундой маешься, сиди лучше дома, не выделяйся, не выпендривайся», «Тебе на пенсии скучно сидеть?». «Дед, пей таблетки»... Сергей на хейт старается не реагировать. Иногда срывается, отвечает резко. Но потом жалеет, что сорвался. «Я не сужу их, — говорит он. — Больше злюсь на себя, если даю слабину и реагирую неправильно. Так что я просто ставлю лайк — и не отвечаю. Да и хороших людей всё-таки намного больше».