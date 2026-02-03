10 пар бронзовых рук: сборная Калининградской области заняла третье место на чемпионате Северо-запада по армрестлингу

ВКонтакте

Сборная Калининградской области заняла третье место на чемпионате и первенстве Северо-запада по армрестлингу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 3 февраля.

Соревнования проходили в Гатчине, в них принимали участие 400 человек из 7 регионов Северо-запада. Калининградскую область представляли 10 спортсменов, причём практически все они участвовали и в первенстве до 18 лет, и в состязаниях взрослых.

Идеальную борьбу показал Александр Колунин, который завоевал две золотые медали. Золото и бронзу взял Антон Насибулин, также победителем первенства стал Олег Бородин. У взрослых спортсменов отличился Александр Васильченко.

Из Ленинградской области команда отправилась в Ташкент, где будет проходить Кубок мира.