«Была в магазине и потеряла дочь из виду»: объявилась мама девочки, найденной на автовокзале Калининграда

Мама пятилетней девочки, найденной на автовокзале Калининграда, сама искала дочь и после неудачных попыток обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 3 февраля.

27-летняя женщина рассказала, что, «находясь в магазине, потеряла из виду ребёнка и отправилась на поиски девочки». Инспекторы ПДН передали дошкольницу матери, провели с ней профилактическую беседу и вынесли официальное предостережение.