За козлов ответит владелец: инспекторы нашли россыпь нарушений в «Парке Янтарного периода»

Инспекторы Россельхознадзора проверили мини-зоопарк в Светлогорске и выявили нарушения, которые владелец должен устранить до 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«27 января 2026 года Управлением Россельхознадзора проведён инспекционный визит зоопарка ИП Зайцева С.Е. в городе Светлогорск. В рамках визита установлено, что животные обеспечены кормами и водой, однако документы на корма, овощи и фрукты отсутствуют, помещения для хранения кормов не соответствуют требованиям», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, отсутствуют ветеринарные и сопроводительные документы на животных и их перемещение, вольеры, где содержатся животные, загрязнены, нет специальной площадки для общения с контактными животными, отсутствует защита от бесконтрольного кормления животных.

Согласно данным из открытых источников, Зайцев С.Е. является директором «Парка Янтарного периода».