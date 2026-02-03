В Калининграде частников заставят покупать новые автобусы

ВКонтакте

В Калининграде покупку новых автобусов сделают обязательным условием для участия перевозчиков в ближайшем конкурсе на получение маршрутов. Об этом «Клопс» рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Будет обязательное требование к возрасту техники. Частники, которые захотят участвовать в конкурсах, должны понимать: обновление транспорта — это неизбежность», — подчеркнула чиновница.

Для частных перевозчиков запустят программу субсидирования лизинга. Сейчас такая существует на федеральном уровне для муниципального транспорта. Начиная с 2027-го предприятие «Калининград-ГорТранс» будет ежегодно приобретать не менее 22 единиц.

«Сейчас у нас в городе уже работают 44 новых «ЛиАЗа». В этом году планируем участвовать в лизинговой программе Минпромторга и приобрести ещё 12 автобусов среднего класса. Мы рассчитываем с 2027-го по 2030-й закупить по 22 автобуса в год», — рассказала Дятлова.