В Калининграде замаячила перспектива реконструкции Киевской, на пересечении с Инженерной будет светофор

В Калининграде готовят реконструкцию улицы Киевской, включая перекрёсток с Инженерной, где планируют установить светофор. Об этом «Клопс» сообщил председатель дорожно-транспортного комитета администрации города Антон Романов после оперативного совещания во вторник, 3 февраля.

По словам чиновника, проектировщики завершили подготовку документации и получили технические условия от инженерных служб. До апреля проект направят на экспертизу, после чего начнётся работа над сметой. Власти планируют завершить процесс летом, чтобы выйти на финансирование при формировании бюджета на 2027 год.

«Мы приняли решение — организовать на этом участке светофорный объект с изменением схемы движения. Это позволит улучшить проезд и повысить безопасность», — пояснил Романов.

Вариант с круговым движением и расширением полос рассматривался, однако эксперты признали оптимальной установку светофора со специальной управляющей схемой. Не исключено, что перекрёсток ждут и более глобальные изменения. В мэрии пообещали презентовать проект.