Названа лучшая школьная столовая Калининграда

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Столовая гимназии №40 Калининграда признана лучшей по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса. Об этом сообщила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Петухова на оперативном совещании во вторник, 3 февраля.

По словам чиновницы, конкурс «Лучшая школьная столовая» проводится для того, чтобы распространять успешный опыт организации питания и отмечать мастерство поваров.

В текущем учебном году в калининградских школах занимаются более 69 тысяч детей. Из них бесплатное питание получают 52% учеников. 

«Клопс» узнал, чем кормят в калининградских школьных столовых. 


