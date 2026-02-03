«Проверка на слабо»: власти прокомментировали полёты разведки НАТО у границ Калининградской области

ВКонтакте

Полёты разведчиков ВВС Великобритании и США над акваторией Балтики и у границ Калининградской области — это попытка «взять Россию на слабо». Такое мнение высказал депутат заксобрания региона, зампред постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин, его цитирует ТАСС.

«100% это проверка на слабо. Фактически Европа теряет контроль над ситуацией, в том числе в Балтийском море. Но эта проверка переходит на новый уровень, опять нарушая все нормы международного права и вообще всего разумного. Фактически это пиратство. Они считают, что являются хозяевами Балтийского моря, присылая подобные специальные самолёты», — заявил депутат.

По словам Мишина, при необходимости Россия сможет дать отпор Западу: «Я бы не советовал даже приближаться к территории Калининградской области».

Народный избранник также высказался о претензиях соседних государств и других геополитических партнёров: «Ни одна страна не имеет права начинать рейдерские захваты судов ни под чьими флагами, подразумевая наличие «теневого флота». Фактически это выбор любой судоходной компании, под флагом какой страны отправлять своё судно. У нас на Балтике есть морской транзитный путь».

Отдельно Евгений Мишин обратил внимание на сдержанное поведение российских Вооружённых сил, подчеркнув, что их действия полностью укладываются в рамки действующих международных договорённостей.