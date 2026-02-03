16:24

В Храброво отстранили от досмотра пассажиров сотрудницу, заставившую калининградку раздеться до белья

  1. Калининград
Автор:
В Храброво отстранили от досмотра пассажиров сотрудницу, заставившую калининградку раздеться до белья - Новости Калининграда | Иллюстрация: «Клопс»
Иллюстрация: «Клопс»

В калининградском аэропорту извинились перед женщиной, которую 25 января заставили прилюдно раздеться до бюстгальтера: джемпер с капюшоном сотрудники приняли за верхнюю одежду. Об этом Ольга рассказала «Клопс».

«Недавно мне пришёл ответ, в котором отмечено, что инспектор вела себя неправильно и она отстранена от досмотра пассажиров. У меня попросили извинения за доставленные неудобства», — рассказала калининградка. 

Как сообщили в Храброво, с остальными сотрудниками аэропорта проведён инструктаж «о правилах поведения в нестандартных ситуациях, при невозможности однозначно идентифицировать предметы одежды, подлежащие досмотру». 

Калининградка работает флористом и часто летает в командировки. По словам женщины, в других аэропортах кофта на молнии никаких подозрений не вызывала.

На досмотре в Храброво, который так возмутил Ольгу, перед женщиной поставили ультиматум: либо она раздевается до бюстгальтера, либо никуда не летит.

8 353
Происшествия