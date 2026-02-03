В Храброво отстранили от досмотра пассажиров сотрудницу, заставившую калининградку раздеться до белья

ВКонтакте

В калининградском аэропорту извинились перед женщиной, которую 25 января заставили прилюдно раздеться до бюстгальтера: джемпер с капюшоном сотрудники приняли за верхнюю одежду. Об этом Ольга рассказала «Клопс».

«Недавно мне пришёл ответ, в котором отмечено, что инспектор вела себя неправильно и она отстранена от досмотра пассажиров. У меня попросили извинения за доставленные неудобства», — рассказала калининградка.

Как сообщили в Храброво, с остальными сотрудниками аэропорта проведён инструктаж «о правилах поведения в нестандартных ситуациях, при невозможности однозначно идентифицировать предметы одежды, подлежащие досмотру».

Калининградка работает флористом и часто летает в командировки. По словам женщины, в других аэропортах кофта на молнии никаких подозрений не вызывала.