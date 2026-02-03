Власти Ладушкина рассказали, на что потратили деньги по программе конкретных дел

ВКонтакте

В Ладушкине по региональной программе конкретных дел поставили фонари и благоустроили скверы. Подробнее о том, что сделали в городе в 2025 году и что планируется в 2026-м, рассказал глава муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте» во вторник, 3 февраля.

В рамках программы Ладушкину было выделено порядка 13 млн рублей. «Мы реализовали достаточно много проектов, — отметил Феохариди. — Это и уличное освещение, и благоустройство скверов первым переселенцам и Герою Советского Союза Ладушкину Ивану Мартыновичу, чьё имя носит город. Это также устройство детских площадок по улицам Победы и Балтийской, где мы дополнили существующий воркаут спортивными тренажёрами и установили лавочки».

Глава муниципалитета рассказал о задачах на 2026 год: «Планируем установить детскую площадку по улице Молодёжной. Она давно там напрашивается — там достаточно большой кластер многоквартирных домов. Также планируем установить детскую площадку на улице Маяковского. Задача — оборудовать уличное освещение в посёлке Ладыгино: люди обращались, и есть необходимость. Вопрос этот насущный, и его решать надо — это, прежде всего, удобство и безопасность. И в рамках программы конкретных дел мы планируем эти работы».

Ахилл Феохариди подчеркнул, что свои планы власти муниципалитета согласовывают с ладушкинцами. «На сегодняшний день у нас есть общественный совет, в котором представлены жители округа. На него выносятся идеи и предложения, мы к ним прислушиваемся, вырабатываем единую позицию и решаем потребности людей через программу конкретных дел», — сказал глава муниципалитета.