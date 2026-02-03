«Сказала, что её зовут Лиля»: на автовокзале Калининграда нашли гулявшую в одиночестве девочку лет пяти

ВКонтакте

На Калининградском автовокзале сотрудники службы безопасности заметили маленькую девочку без сопровождения взрослых. Инцидент случился около полудня во вторник, 3 февраля, рассказали «Клопс» в администрации автовокзала.

Ребёнок прошёл через рамку досмотра, как обычный пассажир, аккуратно положил рюкзак на ленту интроскопа и потом забрал его. После этого девочка начала гулять по зданию вокзала. Сначала сотрудники решили, что она зашла с мужчиной, а потом поняли — малышка одна. К ней обратились представители службы транспортной безопасности.

«Ей примерно пять лет, светлые волосы, карие глаза, розовый комбинезон, с собой голубой рюкзак. Зовут Лиля», — рассказали сотрудники автовокзала.

Девочку отвели в дежурную комнату, напоили, накормили, дали игрушки. Девочка говорит, что «вышла погулять», но не знает, где её дом.

На место вызвали полицию. В ближайшее время малышку передадут сотруднику отдела внутренних дел по Московскому району и доставят в отдел на Октябрьской, 79а. Сотрудники автовокзала просят откликнуться родителей девочки.