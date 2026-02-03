Синоптики объяснили, почему не стоит радоваться передышке между суровыми морозами в Калининградской области

ВКонтакте

В ближайшие дни суровые морозы в регионе начнут ослабевать, однако потепление будет сопровождаться сильным ветром, снегом и вероятностью гололёда. Об этом авторы телеграм-канала «Погода и метеоявления Калининградской области» рассказали во вторник, 3 февраля.

По словам специалистов, Калининград и большую часть области начинает покидать аномальный «минус». В ночь на среду температура опустится до -15…-18, а в восточных районах, особенно в низменностях, местами ещё возможно похолодание до -20. Изменения связаны со смещением к Прибалтике «барической ложбины с юго-запада Европы».

Первые дни потепления не принесут ощущения комфорта — ситуацию осложнит сильный ветер. В среду днём в Калининградской области ожидается -9…-12, а порывы достигнут 10–13 м/с, а у побережья — до 13–15 м/с, из-за чего температура на улице будет казаться ниже. Во второй половине суток небо затянет облаками, к вечеру возможны слабый снег и позёмка.

В ночь на четверг ожидается -8…-13, днём и вечером — -3…-7. Погода останется пасмурной, временами возможны слабый снег и смешанные осадки. Синоптики предупреждают о риске переохлаждённого или ледяного дождя и образовании гололёда. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный и свежий, с порывами до 11–14 м/с, особенно в прибрежных районах.

В пятницу температура в течение суток будет колебаться от -2 до -6. Осадки в виде снега вероятны с утра до вечера, также сохраняется риск ледяного дождя и гололёда. Ветер будет преимущественно восточный и юго-восточный, слабый или умеренный, но порывистый.

К концу недели, предварительно, нас ожидает очередной реванш суровых морозов: над Скандинавией расширится ядро морозного антициклона, которое вновь потеснит ложбину с прогретой воздушной массой», — говорится в сообщении.

В субботу прогнозируется умеренный мороз -4…-9 с вероятностью снега, а в ночь на воскресенье температура может понизиться до -10…-15. Днём ожидается -5…-10, при этом антициклон вернёт сухую и более солнечную погоду.

К началу следующей недели, предполагают синоптики, антициклон может сместиться к Прибалтике, что означает высокую вероятность очередной волны суровых морозов — до -15…-20 и ниже.