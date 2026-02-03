Елена Дятлова рассказала, пустят ли троллейбус до микрорайона Космодемьянского

ВКонтакте

Власти Калининграда не стали возвращать троллейбусное сообщение в микрорайон им. А. Космодемьянского. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова, отвечая на вопрос корреспондента «Клопс».

По её словам, губернатор региона Алексей Беспрозванных поручил рассмотреть возможность пустить троллейбусы на автономном ходу в этот отдалённый микрорайон.

«Да, мы рассматривали возможность, — подчеркнула Елена Дятлова. — Посмотрели, проанализировали плотность населения, маршрутную сеть и решили остановиться на действующих маршрутах. Троллейбусы пускать не будем».

По словам сити-менеджера, в микрорайоне фактически две конечные остановки — на улице Магнитогорской и на Тихоокеанской около спортивного комплекса. «Туда ходят микроавтобусы. Есть намерение убрать их и поставить автобусы большего класса», — сказала Елена Дятлова.