Калининградские зумеры и миллениалы чаще других смотрели видео и пользовались нейросетями на новогодних каникулах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На новогодних праздниках клиенты Билайна активно пользовались мобильным интернетом. По данным оператора, с 31 декабря по 11 января пользователи скачали более 272 тысяч терабайт трафика. Это можно сопоставить с миллиардом просмотренных эпизодов сериала. При этом у каждого поколения оказался свой любимый тип сервисов.

Зумеры (молодые люди до 28 лет) чаще остальных смотрели видео и общались в соцсетях — на это уходило около полутора часов. Миллениалы, более старшее поколение, которым сейчас примерно до 44 лет, чаще остальных пользовались нейросетями (около 12 минут в день).

Поколение Х (Икс — им сейчас от 45 до 59 лет) оказалось самым читающим: в онлайн-сервисах с книгами они в среднем проводили более 20 минут в сутки. Бумеры — поколение «беби-бума», им 60 лет и более, — лидеры по шопингу на маркетплейсах и в сервисах онлайн-образования — более 15 минут.

Безусловно, все поколения пользовались разнообразными сервисами — от соцсетей и маркетплейсов до игр и видеосервисов. Самую высокую активность в интернете на новогодних каникулах в Калининграде показали зумеры. В среднем каждый представитель молодёжи проводил в интернете 7 часов часов 40 минут в день. На втором месте по активности — миллениалы, они сидели в различных приложениях в среднем по 6 часов. Представители поколения Х и бумеры уделяли интернет-жизни немногим меньше: 5 часов 30 минут и 5 часов соответственно.

Билайн постоянно модернизирует структуру сети, а также строит новые базовые станции, чтобы клиенты любого возраста по всей России могли оставаться на связи. Даже в праздники, когда нагрузка на сеть заметно возрастает. В 2025 году оператор увеличил темпы строительства базовых станций. Согласно подсчётам инженеров, новое оборудование по всей стране подключалось примерно каждые 15 минут в течение года.