Под Калининградом водители три часа на морозе ждут ГАИ после аварии, из-за которой в машинах сломались печки

На окружной Калининграда попавшие в рядовое ДТП водители легковушки и грузовика оказались в ловушке: в обоих машинах перестали работать печки, а полиция не едет четвёртый час. Об этом «Клопс» рассказал один из участников происшествия.

Утром во вторник, 3 февраля, в районе бывшего Берлинского моста грузовой автомобиль въехал в BMW. После столкновения вышли из строя системы отопления, а легковушка перестала заводиться. Её водитель сообщил по номеру 112, что участники аварии замерзают. В ответ, как утверждает собеседник «Клопс», диспетчер предупредил, что ждать экипаж придётся долго.

«Холодно — жесть! Уже три часа стоим. Скоро все станут сосульками, — рассказал один из водителей. — Часто сотрудники ГАИ рассказывают, как спасают застрявших водителей, призывают обращаться в случае чего, но вот сейчас как раз нужно, а помощи нет».

«Клопс» обратился за комментариями в Госавтоинспекцию, но на момент публикации ответа не последовало. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Калининграде по состоянию на 13:30 зафиксировано два ДТП.