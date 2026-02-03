В Калининграде открыли новую студию региональных «Вестей» (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде начала работу новая студия новостей ГТРК «Калининград». Об этом «Клопс» сообщили представители телерадиокомпании во вторник, 3 февраля.

Пространство предназначено для производства новостных выпусков и, как отмечают в ГТРК, позволит улучшить визуальное оформление эфира и расширить технические возможности редакции. В открытии приняли участие сотрудники компании и приглашённые гости.

С запуском студии коллег поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Глава региона отметил профессионализм сотрудников телерадиокомпании. Директор ГТРК «Калининград» Наталья Ильина добавила, что новая студия стала очередным этапом развития компании и её команды.

История калининградского телевидения началась в 1958 году — тогда в эфир вышел первый музыкальный концерт, записанный на плёнку. Позже на базе радиоцентра региона была создана телестудия, которая со временем вошла в структуру ВГТРК.