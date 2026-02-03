Председатель СНТ «Радуга» (Светлогорск) заплатит по долгам товарищества

ВКонтакте

Суд привлёк бывшего руководителя СНТ к субсидиарной ответственности.

Напомним, СНТ «Радуга» (Светлогорск) несколько лет не оплачивало счета за свет в полном объёме. В результате задолженность перед «Россети Янтарь Энергосбыт» превысила 20 млн рублей.

Деятельность председателя привела к банкротству СНТ. Для наведения порядка с платежами суд назначил конкурсного управляющего, а председатель привлечён к субсидиарной ответственности. Теперь платить по счетам товарищества бывшему руководителю придётся собственными средствами. Сумма к взысканию будет установлена судом после расчётов СНТ с кредиторами.

Сейчас владельцы садовых участков переведены на прямые договоры с «Россети Янтарь Энергосбыт». Расчёты за потреблённое электричество прозрачны, а садоводы не зависят от соседей-неплательщиков.

Прямой договор упрощает учёт электричества для отдельного участка и общего имущества СНТ. Кроме того, помогает разобраться с долгами проблемных садовых обществ перед гарантирующим поставщиком.

Порядок перехода на прямой договор с «Россети Янтарь Энергосбыт» размещён на сайте.

Дополнительную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8 (800) 250-8-458.

