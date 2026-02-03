12:37

Дятлова рассказала, как Калининград пережил «самые страшные морозы»

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде не понадобилось открывать из-за морозов пункты временного размещения. Об этом заявила глава городской администрации Елена Дятлова на оперативном совещании во вторник, 3 февраля.

«Самые страшные морозы мы пережили. Такого рода явления наблюдали в 1956 году: отрицательные температуры были все три месяца, доходило до –33. Сейчас мы мониторили обращения, и при поступлении сигнала о снижении температуры в квартире аварийная бригада выезжала сразу же», — сказала Дятлова.

По словам главы города, последнее зафиксированное обращение поступило от жителей улицы Суворова. Во вторник, 3 февраля, в Калининградской области завершается режим повышенной готовности, который ввёл губернатор Алексей Беспрозванных из-за сильных морозов.

Минувшей ночью столбик термометра опустился ниже 20 градусов.

Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
