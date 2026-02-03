СНТ «Радуга» продолжает замерзать при свечах: электричество частично отключают каждые три часа

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

СНТ «Радуга» в Светлогорском округе, которое накануне на всю ночь и большую часть дня осталось без электричества из-за пожара, снова замерзает. Об этом рассказал «Клопс» местный житель Максим.

Свет, по словам мужчины, дали в 15 часов в понедельник, 2 февраля, но уже вечером опять начались отключения. «Дежурная бригада приезжает раз в три, три с половиной часа и поочередно отключает фазы, — говорит Максим. — Невозможно лечь спать с горящим котлом, зная, что через два-три часа отрубят свет и непонятно, у тебя или у соседа».

То, что людям пришлось сидеть в потёмках при свечах — полбеды. Главной проблемой остаётся отопление. Некоторые жители посёлка жалуются, что температура в комнатах падает до +4 градусов. «Мы оставили только холодильник и у рыб тепло, — пишет одна из местных, Евгения, в чате товарищества. — Сегодня ночью половина от холода померла».

Как пояснили «Клопс» в администрации Светлогорского МО, такая сложная ситуация возникла из-за того, что сети СНТ работают на пределе допустимого. В 18:00 из-за предельной нагрузки вышел из строя главный рубильник в РУ-0.4кВ ТП уже обновлённого щита.

«Жители дважды были предупреждены, что недопустимо единовременно подключать все приборы, — отмечено в сообщении муниципалитета. — [Иначе возникает] повышенная нагрузка на электросети и трансформаторную подстанцию».

Подачу электроэнергии после ремонта Приморским РЭС восстановили через два часа. Но из-за пиковой нагрузки на всех пяти линиях действительно было принято решение поочерёдно их отключать.

«Сейчас Приморский РЭС проводит работы по переподключению одной из пяти (самой загруженной) линий на мощности другой подстанции (принадлежащей АО «Россети Янтарь») для сохранения бесперебойного электроснабжения СНТ «Радуга» в целом», — рассказали в администрации.

Как пояснили редакции в пресс-службе «Россети Янтарь», энергетики делают всё возможное, чтобы перераспределить нагрузку и восстановить электроснабжение СНТ в полном объёме. «Специалисты заменили низковольтный щит, — добавили в компании, — Но в ходе работ было выявлено, что потребители превышают максимально разрешённую мощность».

По-прежнему осложняет дело и то, что «Россети Янтарь» не могут работать на оборудовании сторонних организаций без соответствующей заявки от собственника электросетей и предоставленных им схем соединений.

Получить комментарий у руководства СНТ, назначенного арбитражным судом конкурсного управляющего, «Клопс» не удалось. В администрации округа утверждают, что контакта с ним также не имеют. Местные жители в поисках выхода из кризиса намерены инициировать собрание, куда будут приглашены глава округа, представители энергетиков и областная прокуратура.