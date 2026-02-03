Калининград лишится 129 деревьев на Челюскинской, но где будут высажены новые — неизвестно

ВКонтакте

В Калининграде при реконструкции улицы Челюскинской планируется вырубить 129 деревьев и 99 кустарников. Где будут посажены новые вместо уничтоженных, пока неизвестно. Об этом во вторник, 3 февраля, заявила глава администрации города Елена Дятлова, отвечая на вопрос корреспондента «Клопс».

Согласно действующему законодательству, в случае вырубки зелёных насаждений под строительство зданий требуется высадить новые в радиусе 500 метров.

«Норма высадки чудовищно хороша и правильна, но она действует для стационарных объектов. Для линейных объектов, коей является дорога, радиус 500 метров не является обязательным», — подчеркнула Елена Дятлова.

По её словам, в микрорайоне Космодемьянского, где находится Челюскинская, есть проблема с отсутствием свободных участков для высадки компенсационного озеленения. Елена Дятлова пояснила, что как только будет получено разрешение на строительство, в проект будут внесены изменения с указанием места высадки.