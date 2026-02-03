В ожидании оттепели власти Калининграда закупают помпы и насосы для борьбы с подтоплениями

ВКонтакте

Несмотря на морозы, власти Калининграда уже готовятся к оттепели. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова на брифинге во вторник, 3 февраля.

«Даже сейчас, в период отрицательных температур, специалисты МБУ «Гидротехник» выполняют подготовку хозяйства, которое находится в их ведении. Это плановая работа: мониторинг насосных станций, ревизия насосного оборудования», — рассказала сити-менеджер.

Закупается дополнительная техника и оборудование. «Приобретаем мотопомпы, чтобы делать откачку, если не будет сеть ливневой канализации справляться с объёмами воды. Ещё приобретаем насосы, каналопромывочное оборудование. Продолжаем работу по обнаружению бесхозных сетей, — перечислила Дятлова.

В городе мониторят состояние гидротехнических сооружений и сетей. «Будем ждать оттепель. Очень хочется ранней весны», — призналась глава администрации.